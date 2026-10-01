La criptomoneda líder bajó 0,08% en las últimas 24 horas. Cómo evolucionaron las demás divisas digitales y el mercado de activos virtuales en general

Comprar criptomonedas en Argentina requiere exchanges reguladas por CNV como Bitget, evitando plataformas riesgosas como Paxful.

Binance y CoinMarketCap registran Bitcoin dominante (58,98%) y Ethereum en u$s2.682,89 este 1 de octubre.

El mercado de criptomonedas retrocedió 0,44%, con Bitcoin a u$s84.374,64 y una capitalización total de u$s2,87 billones.

Según el panel de Binance, Bitcoin, la criptomoneda líder, subió 0,08% en las últimas 24 horas, alcanzando un valor de u$s84.374,64, con una capitalización de mercado de u$s1,70 billones.

Las criptomonedas alcanzan una capitalización de mercado de u$s2,87 billones este jueves 1 de octubre, con 39.774 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas registró un retroceso del -0,44% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con un 58,98%, Ethereum mantiene un 11,41%, y el resto agrupa el 29,61%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este jueves 1 de octubre:

Bitcoin: u$s84.374,64 (0,08%)

Ethereum: u$s2.682,89 (-0,27%)

BNB: u$s766,72 (-0,39%)

Ripple: u$s1,48 (-1,79%)

Solana: u$s117,21 (-2,24%)

Cardano: u$s0,25 (-1,10%)

Polkadot: u$s1,17 (-6,41%)

Dogecoin: u$s0,09 (-1,16%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este jueves 1 de octubre, las exchanges más reconocidas de Argentina presentan los siguientes precios en pesos para las principales criptomonedas:

Bitcoin: $136,77 millones

Ethereum: $4,36 millones

BNB: $1,25 millones

Ripple: $2.410,69

Solana: $190.639,60

Cardano: $400,61

Polkadot: $1.898,31

Dogecoin: $152,89

Polygon: $173,43

Por su parte, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina cotizan este jueves 1 de octubre a los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.618,40

DAI: $1.637,70

USDC: $1.619,10

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

En Argentina, para adquirir criptomonedas es imprescindible contar con una cuenta en alguna exchange confiable, como Binance, Bitget y otras plataformas, que operen como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite realizar transferencias en pesos y fondear fácilmente la cuenta para la compra de activos digitales.

Luego, basta con elegir la criptomoneda que se desea comprar y adquirirla en pesos. Algunas opciones incluso permiten el uso de tarjetas de crédito como medio de pago, a través de Mercado Pago o servicios internacionales.

También es posible intercambiar activos virtuales entre distintas criptomonedas y realizar transferencias mediante QR o claves públicas hacia otras plataformas.

Otra modalidad popular es el sistema persona a persona (P2P), en el cual usuarios compran y venden directamente divisas digitales.

En esta modalidad, se puede pagar mediante cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Es esencial analizar la reputación y el historial del vendedor para evitar inconvenientes.

Por último, los expertos recomiendan evitar exchanges no seguras, como Paxful, que ha recibido múltiples denuncias de los usuarios.

Esto se debe a su falta de medidas de seguridad, exponiendo a los usuarios a riesgos como el robo de datos y fondos.