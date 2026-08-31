Quienes tengan tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI podrán acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios que no sean de alimentos

La grilla suma promociones por Día del Maestro, gastronomía FDS y 3 cuotas sin interés para impulsar el consumo.

Banco Provincia mantiene beneficios como 20% en comercios de cercanía y 40% en ferias, con topes de $6.000 semanales.

Cuenta DNI lanza sus descuentos de septiembre 2026, con 30% en veterinarias y Pet Shops como novedad para más de 10M usuarios.

Más de 10 millones de personas usuarias de Cuenta DNI podrán acceder durante septiembre a una amplia oferta de descuentos y beneficios en distintos rubros.

La billetera digital de Banco Provincia renovó su esquema de promociones, con una novedad que se destaca por sobre el resto: un beneficio especial para compras en veterinarias y Pet Shops.

Además, se mantienen las promociones habituales de gastronomía los fines de semana y el beneficio para locales de YPF Full, ambos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

Todas las promociones estarán vigentes a partir del martes 1 de septiembre de 2026.

La grilla combina beneficios permanentes con propuestas especiales por fechas puntuales, como el Día del Maestro.

A continuación, el detalle completo de cada rubro y sus condiciones.

La gran novedad: 30% de descuento en veterinarias y Pet Shops

La principal incorporación de la grilla de septiembre es el nuevo beneficio para veterinarias y Pet Shops, que ofrecerá un 30% de descuento todos los sábados del mes.

El tope de reintegro será de $8.000 por semana y por persona, un límite que se alcanza con consumos de $26.650.

Este beneficio busca acompañar el gasto creciente que representa el cuidado de mascotas, entre alimento balanceado, accesorios y atención veterinaria.

Se suma además una promoción especial por el Día del Maestro: el viernes 11 de septiembre habrá un 30% de descuento en gastronomía, con un tope de reintegro de $15.000 por día y por persona, alcanzable con consumos de $50.000.

Ambos beneficios se aplican exclusivamente en comercios adheridos de la Provincia de Buenos Aires.

La confirmación llegó de parte del propio Banco Provincia, a través del calendario oficial de promociones mensuales.

Cuenta DNI anuncia todos los beneficios para septiembre (Fuente: Imagen creada con IA)

Las ventajas de los comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses

Los comercios de cercanía mantendrán un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de $30.000.

Este rubro incluye carnicerías, granjas y pescaderías adheridas a la red de Cuenta DNI.

Las compras realizadas en ferias y mercados bonaerenses tendrán, por su parte, un 40% de descuento todos los días del mes, con el mismo tope semanal de $6.000 por persona, alcanzable con compras de $15.000.

También se mantiene el beneficio para la compra de garrafas, con un 40% de descuento diario y un tope unificado de $18.000 por mes y por persona, que se logra con consumos de $45.000.

Estos beneficios apuntan a sostener el poder de compra en rubros de consumo cotidiano, en un contexto de fuerte sensibilidad al precio de los alimentos y la energía doméstica.

Educación, clubes y gastronomía de fin de semana

El rubro de universidades, eventos, entidades educativas y clubes ofrecerá 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana, alcanzable con compras de $15.000.

En paralelo, continúa vigente el beneficio general de gastronomía, con 25% de descuento los sábados y domingos y un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de $32.000.

El mismo esquema aplica para los locales gastronómicos de YPF Full, también los sábados y domingos, con idéntico tope de $8.000 semanales.

Ete último beneficio no aplica para la compra de combustibles, sino únicamente para el consumo en los locales gastronómicos de las estaciones de servicio adheridas.

Estas promociones acompañan el hábito de salir a comer los fines de semana, uno de los rubros más utilizados dentro de la aplicación según los propios usuarios.

Cuáles son las marcas destacadas, librerías y farmacias

Las marcas destacadas dentro de la aplicación ofrecerán un 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona, alcanzable con consumos de $50.000.

Las librerías de texto tendrán, en tanto, un 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro, un beneficio pensado para acompañar el regreso a clases y la compra de material de estudio.

Las farmacias y perfumerías también contarán con un 10% de descuento, disponible los miércoles y jueves, igualmente sin límite de reintegro.

Estos beneficios sin tope resultan especialmente atractivos para quienes realizan compras de mayor volumen en estos rubros.

La vigencia de todas las promociones se extiende durante todo el mes de septiembre, salvo las excepciones puntuales de fecha fija ya mencionadas.

El listado completo de comercios adheridos puede consultarse en los canales oficiales de Cuenta DNI.

Cuotas sin interés para tarjetas vinculadas

Además de los descuentos por rubro, Cuenta DNI mantiene el beneficio de financiación para quienes tienen tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación.

Estos usuarios podrán acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos.

La condición para acceder a este beneficio es que la compra se realice mediante código QR desde la aplicación, el mismo mecanismo que utilizan la mayoría de las promociones de la billetera.

Este esquema de financiación se suma como una herramienta adicional para el consumo de bienes durables o de mayor valor, por fuera de los descuentos directos en efectivo.

Con esta actualización, la entidad reafirma su estrategia de sostener el consumo en la provincia a través de su billetera digital, que continúa sumando usuarios mes a mes.

La combinación de descuentos permanentes, promociones especiales y financiación en cuotas configura una de las grillas de beneficios más completas del mercado de billeteras virtuales en la Argentina.