Durante las últimas horas, XRP recuperó terreno en una sesión marcada por movimientos bruscos en ambas direcciones.

Según los datos citados por CoinGape, el token avanzó alrededor de 1,89% hasta u$s1,51 después de haber caído por debajo de u$s1,47 antes de conocerse el resultado de la votación. El recorrido intradía muestra que el avance no fue lineal:

XRP empezó subiendo hasta u$s1,55 , cambió de dirección y pasó varias horas moviéndose entre u$s1,48 y u$s1,50

, cambió de dirección y pasó varias horas moviéndose entre u$s1,48 y u$s1,50 Nuevas compras lo llevaron otra vez a u$s1,51 y, alrededor del mediodía del miércoles, alcanzó u$s1,54

y, alrededor del mediodía del miércoles, alcanzó u$s1,54 Ese repunte duró poco y el precio volvió cerca de u$s1,50 antes de encontrar soporte y comenzar otra recuperación

La coincidencia temporal entre la noticia y el movimiento no demuestra por sí sola que la decisión corporativa haya causado la suba. El rango completo de la jornada, entre u$s1,47 y u$s1,55, grafica por qué un dato tomado en un momento específico no equivale a una tendencia.

XRP: por qué subió el token

Yendo a las razones detrás del valor del token, hay que destacar a Evernorth. Se trata de una compañía estructurada como empresa de tesorería de XRP, respaldada por Ripple, al estilo de Strategy que acumula Bitcoin.

La operación tan fuertemente mencionada es una fusión con Armada Acquisition Corp. II, un SPAC, es decir, una sociedad creada específicamente para concretar una fusión o adquisición y llevar a una empresa al mercado público sin pasar por una salida a bolsa tradicional.

Si la transacción se completa, la compañía resultante cotizaría en Nasdaq bajo el ticker XRPN con una tesorería de más de 473 millones de XRP, una de las mayores tenencias corporativas identificables del activo.

El respaldo financiero detrás del proyecto es considerable. La operación reunió más de u$s1.000 millones de inversores entre los que figuran Ripple, SBI, Antara y Kraken.

El sponsor del SPAC es Arrington Capital, cuyo fundador Michael Arrington preside el directorio de Armada Acquisition Corp. II. A eso se suma un componente de financiamiento adicional. Evernorth acordó refinanciar u$s30 millones mediante notas PIK convertibles senior al 4%, aunque el acceso a esos fondos queda sujeto a la aprobación de la combinación de negocios.

El modelo de gestión activa que diferencia a este proyecto

Acá está el elemento que separa a Evernorth de buena parte de las empresas de tesorería cripto que salieron al mercado en los últimos años.

Tomando distancia de compañías que simplemente compran y retienen tokens, Evernorth declaró que planea gestionar activamente su tesorería de XRP, modelo que promete mayor rendimiento por acción pero introduce riesgos de contraparte y tecnológicos que una tesorería pasiva no enfrenta.

Su estrategia contempla tres líneas de acción:

Préstamo de XRP

Provisión de liquidez

Participación en infraestructura del ecosistema, además de actividades de mercado de capitales

La métrica que la compañía propone como referencia para los inversores es el XRP por acción, es decir, cuántos tokens respalda cada acción del vehículo cotizado. El objetivo declarado es hacer crecer ese ratio mediante estrategias de rendimiento institucional y DeFi.

El riesgo que ese modelo introduce. Prestar tokens y proveer liquidez genera exposición a riesgo de contraparte, riesgo tecnológico y riesgo de los protocolos de préstamo descentralizado. Son riesgos que una tesorería puramente pasiva no tiene.

Ignacio Berrondo, analista especializado en activos digitales, explica a iProUP la disyuntiva que enfrenta el inversor: "Una tesorería pasiva es aburrida pero transparente: comprás exposición al activo y listo. Una tesorería activa promete más rendimiento por acción, y para lograrlo tiene que asumir riesgos que el tenedor directo no asume".

El experto detalla que "si el modelo funciona, el accionista gana más que quien compró el token. Si un protocolo falla o una contraparte no devuelve, pierde más. Eso hay que tenerlo claro antes de comparar ambas alternativas".

La fuente del anuncio y por qué conviene tomarlo con calma

El reporte sobre el resultado de la votación no proviene de un comunicado oficial. Bear Champ, colaborador de XRPL, escribió en sus redes: "Escuché la votación de fusión Armada/Evernorth, pasó".

Esa formulación es fuerte. Se trata de alguien que dice haber seguido la asamblea, no de una notificación de la compañía ni de una presentación ante la SEC.

Hasta el momento del reporte no había confirmación oficial ni documentación regulatoria que respaldara el resultado.

El precedente que sí está verificado es anterior. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos declaró efectivo el registro de Evernorth el 27 de agosto de 2026, paso que habilitó la convocatoria a la votación de accionistas.

Mariela Cifuentes, abogada especializada en mercado de capitales, cuenta a iPorUP la ruta del trámite: "En una operación de este tipo, el resultado de una asamblea de accionistas se confirma mediante una presentación formal ante la SEC, típicamente un 8-K, dentro de los días hábiles siguientes".

La profesional aclara: "Hasta que eso ocurra, lo que circula es un testimonio. Para el mercado puede alcanzar como catalizador de precio, pero para una decisión de inversión no es lo mismo un posteo que un documento regulatorio".

El resultado corporativo no altera por sí mismo la cantidad de tokens que cada persona mantiene en su billetera. La noticia habla de la formación de una empresa con exposición significativa a XRP, no de una modificación de los saldos individuales.

Tampoco equivale a que la cotización en Nasdaq ya haya comenzado. Todavía deben cumplirse condiciones restantes de cierre antes de que la compañía fusionada pueda operar bajo el ticker XRPN.

Hay además una variable que puede afectar el resultado final y que no depende de la votación. El nivel de rescates de accionistas determina cuánto efectivo queda disponible para la compañía combinada, un aspecto separado de la aprobación de la fusión.

En un SPAC, los accionistas que no quieren participar de la operación pueden optar por recuperar su inversión. Si los rescates son altos, el capital efectivamente disponible se reduce.

XRP: qué mirar en los próximos días

Tres definiciones concretas ordenan el seguimiento del caso:

La confirmación oficial del resultado. Una presentación ante la SEC o un comunicado de la compañía es lo que convertiría el reporte en hecho verificable

Una presentación ante la SEC o un comunicado de la compañía es lo que convertiría el reporte en hecho verificable El nivel de rescates. Determina el capital disponible y, en consecuencia, la capacidad de la empresa para ejecutar su estrategia de tesorería activa

Determina el capital disponible y, en consecuencia, la capacidad de la empresa para ejecutar su estrategia de tesorería activa El cumplimiento de las condiciones de cierre. Son las que habilitan efectivamente el inicio de cotización bajo XRPN

Para el mercado de XRP, la relevancia del caso excede a esta operación puntual. Una tesorería corporativa de esa escala cotizando en Nasdaq abre una vía de exposición institucional al activo que hoy no existe con esa estructura.

XRP, por su parte, viene de un año complejo. El token cotiza bastante por debajo de los máximos que alcanzó durante 2025 y su evolución reciente estuvo marcada por el estancamiento regulatorio en Estados Unidos, especialmente tras la caída de la Clarity Act en el Senado el 15 de septiembre de 2026.