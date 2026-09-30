Nueva etapa cripto en El Salvador: el Gobierno suma la moneda digital Sivar para pagos cotidianos sin desplazar el rol de Bitcoin.

La administración del presidente Nayib Bukele en El Salvador avanza en la integración de monedas estables al ecosistema formal, promoviendo el desarrollo de Sivar, una herramienta digital diseñada para operar con paridad directa frente al dólar estadounidense.

La iniciativa no reemplaza la estructura ya montada en el país, sino que atiende un diagnóstico operativo concreto: mientras Bitcoin se consolidó como reserva de valor y polo de atracción turística e inversiones corporativas, la volatilidad de su precio en el corto plazo generó reticencias en comerciantes y consumidores al momento de fijar precios y liquidar compras del día a día.

Con la incorporación de herramientas atadas al billete estadounidense -moneda de curso legal en El Salvador desde 2001-, el equipo económico oficial busca masificar los pagos electrónicos, reducir los costos de intermediación bancaria y ofrecer una alternativa previsible para el envío de remesas familiares.

¿Cómo funcionará Sivar y qué características técnicas tendrá la nueva moneda estable?

El proyecto responde a un esquema de dinero programable respaldado por activos líquidos con paridad fija, donde cada unidad de la stablecoin Sivar mantiene un respaldo en dólares depositados en cuentas bancarias o instrumentos financieros de alta liquidez, evitando fluctuaciones de cotización.

Paridad uno a uno con el dólar: Cada unidad de la stablecoin Sivar mantiene un respaldo en dólares depositados en cuentas bancarias o instrumentos financieros de alta liquidez, evitando fluctuaciones de cotización

Integración en rieles transaccionales locales: El instrumento se implementará a través de la infraestructura de billeteras digitales interoperables , permitiendo pagos mediante códigos QR en comercios y transferencias entre personas físicas sin comisiones de red abusivas

Reducción de costos en remesas: Uno de los principales objetivos de la moneda radica en canalizar el flujo de remesas que ingresa desde Estados Unidos, ofreciendo una opción digital que reduce las comisiones cobradas por las agencias tradicionales de transferencias internacionales

¿Qué sucederá con el estatus legal de Bitcoin en El Salvador?

La incorporación de stablecoins no deroga la legislación que convirtió a la nación centroamericana en pionera mundial de la adopción cripto.

Bitcoin mantiene plenamente su condición de activo estratégico dentro del patrimonio estatal y su curso legal conforme a las normativas aprobadas en 2021. La estrategia gubernamental apunta a una convivencia operativa donde los usuarios elijan libremente qué medio transaccional utilizar según sus necesidades financieras inmediatas.

Asimismo, la diversificación hacia monedas estables se produce en paralelo a las negociaciones técnicas que el gobierno de Bukele mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a programas de financiamiento externo, ámbito donde los técnicos del organismo multilateral habían planteado reparos por los riesgos fiscales asociados a la volatilidad de Bitcoin.

¿De qué manera impacta esta medida en el ecosistema cripto internacional?

El avance salvadoreño en el terreno de las monedas estables refleja una tendencia global que prioriza la eficiencia en los pagos por sobre la especulación financiera.

Para los proveedores tecnológicos y empresas del sector fintech, El Salvador continúa funcionando como un banco de pruebas regulatorio en tiempo real, observando cómo un marco legal flexible puede articular reservas de Bitcoin con medios de pago atados a monedas tradicionales.

El despliegue de Sivar determinará si las economías dolarizadas de la región pueden modernizar sus redes comerciales sin depender de los costos tradicionales de las tarjetas de crédito, abriendo un canal digital de bajo costo tanto para pequeños comercios de barrio como para grandes corporaciones.

El presente artículo tiene propósitos exclusivamente periodísticos y de divulgación sobre políticas económicas y mercados digitales. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.