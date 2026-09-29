La iniciativa permitirá a las entidades operar transferencias transfronterizas las 24 horas y mantener control de sus claves y procesos de seguridad

La alianza ofrece interoperabilidad como capa de orquestación, modernizando la infraestructura financiera sin migrar bancos.

Diecisiete bancos, como Citi y HSBC, prueban la integración que usa Chainlink Runtime Environment para depósitos tokenizados.

Chainlink selló una alianza estratégica con Swift para habilitar pagos tokenizados en bancos de todo el mundo, en un acuerdo que vuelve a integrar la blockchain en la infraestructura financiera tradicional.

Según informaron las organizaciones, la iniciativa permitirá a las entidades operar transferencias transfronterizas las 24 horas, manteniendo el control de sus claves privadas y procesos de seguridad.

Swift integra Chainlink para llevar pagos tokenizados a bancos globales

La integración fue anunciada el 28 de septiembre de 2026 y se apoya en el Chainlink Runtime Environment (CRE), un entorno de ejecución que conecta los sistemas internos de los bancos con la red compartida de Swift.

Gracias a este modelo de autofirma, las instituciones financieras pueden coordinar depósitos tokenizados sin ceder la custodia de sus claves criptográficas, algo que garantiza que la gobernanza y los protocolos de seguridad permanezcan intactos.

El sistema funciona como una capa de orquestación: los depósitos tokenizados emitidos por los bancos permanecen en sus propios balances, mientras que la red de Swift coordina el movimiento de fondos entre instituciones participantes.

Esto significa que las operaciones pueden realizarse de manera continua, sin interrupciones, incluso durante la noche y los fines de semana, eliminando las barreras horarias que históricamente limitaron las transacciones internacionales.

Bancos globales prueban pagos tokenizados con Chainlink y Swift sin cambiar su infraestructura

La iniciativa cuenta con la participación de entidades globales que ya realizan pruebas piloto con transacciones reales de depósitos tokenizados, tales como:

Citi

BNY Mellon

HSBC

BNP Paribas

UBS

Wells Fargo

En total, 17 instituciones están involucradas en esta fase inicial, lo que marca un avance significativo en la adopción institucional de blockchain a gran escala.

Sergey Nazarov, CEO de Chainlink Labs, destacó que el proyecto permitirá a los bancos "adoptar flujos de trabajo de pagos tokenizados disponibles las 24 horas, manteniendo sus modelos operativos existentes".

Swift –por su parte– subrayó que su ledger no reemplaza los sistemas de liquidación tradicionales, sino que los complementa, ofreciendo mayor disponibilidad y eficiencia sin alterar los mecanismos regulatorios vigentes.

La alianza entre Chainlink y Swift representa un cambio de paradigma: en lugar de obligar a los bancos a migrar completamente a blockchain, les ofrece una capa intermedia de interoperabilidad que traduce sus sistemas heredados al lenguaje de las nuevas redes.

Esto facilita la transición hacia un modelo híbrido donde los activos tokenizados conviven con el dinero fiduciario tradicional, reduciendo riesgos regulatorios y operativos.

Las alianzas con gigantes financieros para adoptar soluciones cripto que ya completó Swift

En los últimos meses, Swift selló varias alianzas con protocolos cripto y actores del ecosistema digital para avanzar en la interoperabilidad de activos tokenizados y depósitos bancarios.

Entre ellas destacan colaboraciones con Societe Generale – FORGE, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo y pruebas con bancos como Citi, HSBC y UBS:

Societe Generale – FORGE, BNP Paribas Securities Services e Intesa Sanpaolo : Swift completó pruebas de interoperabilidad de activos digitales, logrando la liquidación de bonos tokenizados con pagos tanto en moneda fiduciaria como en cripto

Citi y Northern Trust: Se realizaron ensayos para liquidar pagos entre monedas fiduciarias y digitales, así como transacciones de activos digitales a través de cuentas bancarias comerciales

HSBC y Ant International: Swift probó la interoperabilidad basada en el estándar ISO 20022 para conectar sistemas blockchain con su red global

UBS Asset Management: Participó en pruebas de integración de activos tokenizados con sistemas de pago existentes, reforzando la visión de Swift como "capa de orquestación de valor"

Estas alianzas forman parte de un plan más amplio de Swift para modernizar su infraestructura y responder a la presión competitiva de las stablecoins como USDC y USDT, que ya ofrecen liquidación instantánea y disponibilidad 24/7.

El objetivo de Swift es convertirse en un orquestador neutral que conecte las redes tradicionales con los ecosistemas digitales emergentes, garantizando seguridad y eficiencia en las transacciones globales.