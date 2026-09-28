Ambas compañías comunicaron las operaciones el 28 de septiembre, correspondientes al período comprendido entre el 21 y el 27 de septiembre

Strategy controla el 4% del total de Bitcoin y Bitmine, con 6M ETH, está al 98% de su meta del 5% de Ethereum.

Tesorerías corporativas de criptomonedas, Strategy y Bitmine, compraron más Bitcoin y Ethereum en septiembre.

El mercado de las tesorerías corporativas de criptomonedas volvió a mostrar movimientos este lunes de la mano de Strategy y de Bitmine, dos de los principales tenedores institucionales de cripto.

Strategy, la mayor tenedora corporativa de Bitcoin, informó la compra de otros 1.665 BTC, mientras que Bitmine Immersion Technologies sumó 17.362 ETH a su reserva.

Ambas compañías comunicaron las operaciones el 28 de septiembre, correspondientes al período comprendido entre el 21 y el 27 de septiembre.

Strategy retomó las compras de Bitcoin y ya suma casi 850.000 unidades en su reserva

Strategy destinó aproximadamente u$s142,7 millones a la adquisición de Bitcoin, a un precio promedio de u$s85.681 por unidad, según su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Con esta operación, la compañía elevó su tenencia total a 847.666 BTC, adquiridos por un costo acumulado de unos u$s63.950 millones, incluyendo comisiones y gastos.

La compra representa la segunda incorporación semanal consecutiva de Bitcoin por parte de Strategy después de un período de pausa. La semana anterior había comprado 950 BTC por u$s75,7 millones, mientras que ahora más que duplicó el monto destinado a la criptomoneda.

Strategy suma 1.665 unidades de Bitcoin y ya suma casi 850.000 unidades en su reserva

Para financiar la operación, Strategy vendió 1.469.165 acciones MSTR mediante su programa de emisión en mercado y obtuvo u$s246,2 millones netos.

De ese monto, u$s142,7 millones fueron destinados a comprar Bitcoin y otros u$s103,5 millones a recomprar acciones preferentes STRC.

En total, la empresa adquirió 1.534.530 títulos STRC por unos u$s151,7 millones durante la misma semana. La estrategia de Strategy continúa así basada en utilizar el mercado de capitales para incrementar su exposición a Bitcoin.

Con 847.666 unidades, su posición equivale a más de 4% del límite máximo de 21 millones de BTC que contempla el protocolo.

La compañía mantiene además programas de financiación y recompra de acciones para continuar administrando su estructura de capital mientras amplía su tesorería en BTC.

Bitmine suma Ethereum y ya controla casi el 5% de toda la oferta circulante

En paralelo, Bitmine informó la compra de 17.362 Ethereum, aunque no reveló el precio promedio pagado.

A la cotización utilizada por la empresa para valuar sus activos, de u$s2.698 por ETH, la nueva adquisición equivale a unos u$s46,8 millones.

Con ella, su reserva alcanzó 6.001.302 ETH, equivalente al 4,9% de la oferta total de Ethereum estimada en 122,1 millones de tokens.

El movimiento acerca a Bitmine a su objetivo denominado "Alchemy of 5%", mediante el cual busca acumular el equivalente al 5% de todos los ETH existentes.

La empresa remarcó que ya alcanzó el 98% de esa meta y que viene comprando Ethereum todas las semanas desde el lanzamiento de su estrategia de tesorería, el 30 de junio de 2025.

La compañía también mantiene una parte importante de sus Ethereum en staking. Al 27 de septiembre tenía 5.067.309 ETH depositados, alrededor del 84% de toda su tenencia, y estimó ingresos anualizados de aproximadamente u$s358 millones utilizando el rendimiento de staking registrado durante los siete días previos.

Con la nueva compra, Bitmine informó que el conjunto de sus criptomonedas, efectivo, valores negociables y otras inversiones alcanzó un valor de u$s17.200 millones.

BitMine, de Tom Lee, ya cuenta con casi el 5% del total circulante de Ethereum tras adquirir 17.362 ETH

Además de Ethereum, la compañía mantenía 213 BTC y participaciones en otras compañías consideradas por su estrategia como inversiones de largo plazo.