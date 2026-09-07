El especialista destacó que la compañía se convirtió en una de las apuestas más sólidas dentro del ecosistema de IA y servicios de datos en la nube

Jim Cramer posiciona a Snowflake como la inversión más sólida frente a competidores como Databricks, destacando su flujo de caja y valoración atractiva.

La compañía elevó su guía anual a u$s6.070 millones, impulsada por la fuerte demanda de sus soluciones de datos y aplicaciones de inteligencia artificial.

Las acciones de Snowflake se dispararon un 23% tras superar las expectativas con ingresos por u$s1.490 millones en su segundo trimestre fiscal.

Jim Cramer, el reconocido analista y presentador de CNBC, anticipó que la acción de Snowflake se dispararía tras un trimestre excepcional.

El especialista destacó que la compañía se convirtió en una de las apuestas más sólidas dentro del ecosistema de inteligencia artificial y servicios de datos en la nube.

Jim Cramer se entusiasma con Snowflake y sus resultados en Wall Street

Snowflake informó ingresos por productos de u$s1.490 millones en su segundo trimestre fiscal, lo que representa un crecimiento del 37% interanual.

Las ganancias ajustadas fueron de u$s0,62 por acción, ampliamente superiores a las expectativas de Wall Street.

Además, la empresa elevó su guía anual de ingresos por productos a u$s6.070 millones, gracias a la demanda de soluciones de datos y aplicaciones de IA.

Tras el anuncio, las acciones de Snowflake se dispararon un 23% en operaciones fuera de horario; pasaron así de u$s305,84 a u$s376,60, un salto que sorprendió incluso a los analistas más optimistas.

Jim Cramer, analista y conductor del programa "Mad Money" en CNBC

Cramer calificó el desempeño como "una cosa de belleza" y remarcó que la compañía representa la forma más sencilla para que las empresas indecisas accedan a computación bajo demanda.

Snowflake enfrenta una competencia creciente de Databricks, que también está expandiendo su presencia en el mercado de datos y aplicaciones de IA.

Sin embargo, Snowflake mantendría ventajas en flujo de caja y valoración relativa, lo que la convierte en una opción atractiva para inversores que buscan exposición a la inteligencia artificial sin pagar múltiplos excesivos.

Cramer también elogió los resultados de Marvell y Broadcom, aunque fue más cauto con ellas por considerar que sus precios ya habían corrido demasiado.

En cambio, con Snowflake sostuvo que el mercado aún tiene espacio para un "gran movimiento" y que la acción podría consolidarse como una de las favoritas del sector tecnológico en los próximos meses.

La otra acción que Cramer sigue de cerca

Por otro lado, Cramer también ve a CoreWeave como la apuesta más sólida dentro del segmento de las llamadas "neoclouds", un grupo de compañías que proveen infraestructura de IA en la nube.

Según el especialista, entre las opciones disponibles de este sector, "la única que me gusta es CoreWeave".

La compañía reportó ingresos de u$s2.580 millones en el segundo trimestre de 2026, más del doble que el año anterior, y muy por encima de rivales como Nebius (u$s582 millones) e IREN (u$s137,2 millones).

Además, su cartera de pedidos alcanzó los u$s104.000 millones, con un crecimiento del 56% respecto al trimestre previo, lo que le otorga una visibilidad excepcional sobre su negocio futuro.

En el segmento "Lightning Round" de su programa, Cramer fue consultado sobre IREN, pero respondió que, si se trata de invertir en neoclouds, su preferencia es clara: CoreWeave.

El analista destacó que la empresa combina escala, crecimiento y atractivo para los inversores, incluso en un contexto donde otras firmas del sector muestran avances explosivos, pero también fuertes necesidades de capital y dudas sobre su rentabilidad.

Frente a este escenario, el conductor de Mad Money en CNBC consideró que CoreWeave ofrece la mejor combinación de crecimiento sostenido y atractivo de inversión, respaldada por contratos multimillonarios y una posición dominante en el mercado.

Las acciones de CoreWeave acumulan una suba del 18% en lo que va de 2026, superando el rendimiento del S&P 500 (13%), aunque por debajo de la espectacular performance de Nebius.

Para Cramer, el diferencial está en la solidez de los ingresos y la magnitud de la cartera de pedidos, que permiten proyectar un crecimiento más estable y menos dependiente de la volatilidad del mercado.