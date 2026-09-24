Un estudio de JPMorgan sobre más de mil productos reveló que Shopee ofrece precios más bajos que Mercado Libre en el 59% de los artículos comparados

La brecha de precios se amplía con el valor del producto; se aconseja comparar online para maximizar el ahorro.

El análisis de 1.042 artículos en Brasil, asistido por IA, muestra ahorros superiores al 10% al comparar plataformas.

Un estudio de JPMorgan revela que Shopee ofrece mejores precios e-commerce que Mercado Libre en el 59% de los productos de Brasil.

JPMorgan comparó 1.042 artículos idénticos vendidos simultáneamente en Mercado Libre y Shopee en Brasil, entre el 3 y el 19 de septiembre de 2026. Es el relevamiento más amplio que hizo el banco hasta ahora sobre competencia de precios en e-commerce.

El resultado general favorece a la plataforma de origen asiático. Shopee fue más barata en el 59% de los productos, es decir, en seis de cada diez. Mercado Libre ganó en los cuatro restantes.

El informe lleva la firma del analista Marcelo Santos y se publicó el martes 23 de septiembre. Es el ejercicio más amplio que el banco realizó sobre el tema, con relevamientos previos en marzo y junio de 2025 que ya habían dejado a Shopee con precios más bajos, aunque con muestras mucho más chicas.

La búsqueda fue asistida por inteligencia artificial y cada par de productos fue verificado por humanos, según aclararon los analistas.

Lo que el estudio excluye y conviene tener presente: el banco dejó afuera productos usados y ventas transfronterizas, tomó los descuentos publicados por cada plataforma (incluidos los de pago con PIX) y no consideró tiempos ni costos de envío, ni la reputación del vendedor. En comercio electrónico, esas tres variables suelen pesar tanto como el precio.

Comparar precios entre Mercado Libre y Shopee permite ahorrar más del 10%

El 2,8% de descuento mediano que muestra Shopee suena marginal, pero es el número menos útil de todo el informe.

Lo relevante es la dispersión: la brecha de precios entre plataformas supera el 10% en el 49% de los listados, y en un subconjunto más chico, el 15%, los descuentos alcanzan el 25% o más.

Los analistas de JPMorgan extrajeron la conclusión práctica sin rodeos: "Nuestro análisis muestra que la brecha de precios entre las plataformas supera el 10% en nada menos que el 49% de los listados".

Y agregaron la recomendación directa al consumidor: "Para los compradores atentos al precio, vale la pena comparar entre las principales plataformas de e-commerce de Brasil, en lugar de usar una como el lugar de referencia para las compras online".

Traducido al bolsillo, en la mitad de los productos comparar antes de pagar permite ahorrar al menos un 10%. A ningún comprador le conviene usar siempre la misma plataforma.

Sofía Brandán, especialista en comercio electrónico, explica a iProUP por qué ese hallazgo desafía el hábito dominante: "El usuario de e-commerce desarrolla lealtad por conveniencia, no por precio. Tiene los datos cargados, conoce la interfaz, confía en el proceso de devolución. Ese costo de fricción es lo que las plataformas explotan para sostener diferencias de precio del 10% o 25% sin perder al cliente. Comparar cuesta dos minutos y rinde más que casi cualquier descuento promocional".

Por qué Shopee es más barata en los productos de mayor precio

El patrón más curioso del relevamiento es que la diferencia aumenta a medida que sube el ticket. En los productos de hasta R$80, Shopee fue más barata en el 53% de los casos, con un descuento mediano de 1,3%. En el rango de R$80 a R$200, la proporción subió al 59%, con una brecha mediana de 4,2%. Y en los artículos de más de R$200, llegó al 68%, con 3,6% de descuento mediano.

JPMorgan reconoce que no tiene una explicación clara para ese comportamiento, y descarta que responda a una comisión más baja de Shopee. La hipótesis que maneja es que la plataforma es menos conocida para artículos caros, por lo que sus vendedores deben ser más agresivos en precio para cerrar ventas.

De las 21 categorías analizadas, en 20 los productos tendieron a ser más caros en Mercado Libre.

La excepción fue alimentos y bebidas, donde Mercado Libre resultó más barata en el 66% de los casos y Shopee fue, en mediana, 5,6% más cara.

El banco vincula esa ventaja con el esfuerzo de Mercado Libre por crecer en el rubro supermercado, que genera compras frecuentes y fideliza al usuario.

Ese dato conecta con lo que ocurre en Argentina, donde el rubro almacén fue la categoría que más participación ganó en el e-commerce durante el último año, con un avance de 0,6 puntos porcentuales según NIQ.

Donde Shopee saca más ventaja:

Cámaras y accesorios, con 7,7% más barata en mediana

Artículos de arte, papelería y mercería con 7,2%

Accesorios para vehículos con 6,2%

Instrumentos musicales y salud quedaron cerca de la paridad, mientras que en belleza, cuidado personal y productos para bebés la diferencia fue mínima a favor de Mercado Libre.

Shopee compite en variedad de catálogo con Mercado Libre

Hay un hallazgo del estudio que desarma una percepción instalada sobre la plataforma.

Al buscar cada producto en ambas direcciones, JPMorgan encontró 508 coincidencias partiendo de Shopee y 534 partiendo de Mercado Libre. Cifras muy parecidas, lo que indica que el catálogo de la plataforma asiática es mucho más amplio de lo que su reputación de tickets bajos hace suponer.

Otro detalle revela la estrategia comercial. Cuando el artículo se originaba en Mercado Libre, la brecha mediana fue cero. Cuando se originaba en Shopee, el descuento mediano fue de 6,3%.

Eso significa que Shopee aplica rebajas más profundas justamente en los productos que promociona, una táctica clásica de captación de tráfico.

JPMorgan mantiene una recomendación neutral sobre la acción de Mercado Libre, con un precio objetivo de u$s2.150 fijado el 11 de agosto de 2026.

Frente a los u$s1.826,58 del cierre del 22 de septiembre, ese objetivo implica un potencial de suba del 17,7%.

El recorrido de la calificación cuenta su propia historia. El banco bajó la nota de sobreponderar a neutral en marzo de 2026 y recortó el objetivo hasta u$s1.900 en mayo, antes de volver a subirlo en agosto.

La acción acumula una suba del 15% en los últimos tres meses, aunque todavía cae 10% en lo que va de 2026.

Los propios analistas señalaron una implicancia estratégica de su hallazgo que va más allá del precio de la acción. "Esto podría sostener la coexistencia a largo plazo de unas pocas plataformas grandes, lo que contribuiría a una presión competitiva de largo plazo".