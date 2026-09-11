Una cruz dorada ocurre cuando el precio promedio de un activo durante 50 días supera a su promedio de 200 días, indicando que el impulso de corto plazo finalmente superó a la tendencia de largo plazo.

En el caso de Bitcoin, eso ocurrió el 8 de septiembre, con el activo cotizando en torno a los u$s78.000. Es la decimotercera vez que se activa esta señal en la historia de Bitcoin.

Para quien no sigue el análisis técnico, la media de 200 días es la referencia que separa una tendencia alcista de una bajista en el largo plazo.

Que la media de 50 la cruce hacia arriba significa que el precio reciente viene mejorando lo suficiente como para arrastrar el promedio corto por encima del largo.

La importancia de la cruz dorada de Bitcoin

Es una señal de las más seguidas del mercado. Aunque, claro, también es una de las que más falsos positivos genera:

De los 12 cruces dorados previos, solo 3 permanecieron válidos durante un año completo

Esos tres generaron un rendimiento promedio del 250% en doce meses

En los 9 casos restantes donde hubo datos disponibles a tres meses, la señal produjo una ganancia promedio bastante más modesta: 24,9%

Traducido a probabilidades, la señal generó trampas alcistas prematuras tres veces más frecuentemente de lo que sostuvo rallies de varios años.

El efecto de la 'cruz dorada' en el precio de Bitcoin

Es decir, la cruz dorada acierta aproximadamente una de cada cuatro veces en su versión más ambiciosa. Cuando la pega, el retorno es extraordinario. Cuando falla, el inversor que compró por la señal se queda comprado en el medio de una corrección.

Ignacio Bertolotti, analista de mercados de derivados cripto, plantea cómo debería usarse ese dato: "Una señal que acierta el 25% de las veces con un payoff de 250% y falla el 75% con pérdidas acotadas puede ser perfectamente rentable si gestionás el tamaño de la posición".

El experto agrega: "El error no es creer en la cruz dorada, es entrar con todo el capital como si fuera una certeza. La estadística te dice cuánto arriesgar, no si va a funcionar".

Las similitudes con el rally de Bitcoin de 2019

Por el contexto en el que se produjo, no por la señal en sí.

Los cruces similares de octubre de 2024 y mayo de 2025 no produjeron resultados, pero aquellos ocurrieron dentro de correcciones. El de septiembre de 2026, en cambio, llega tras un mercado bajista prolongado.

El analista cripto Rodrigo Mansilla detalla a iProUP que "la situación actual guarda una mayor similitud con lo que observamos en 2019", en referencia a un rally del 90% en menos de dos meses posterior a esa señal.

La diferencia estructural que plantean es de posicionamiento. Un cruce dorado dentro de una corrección encuentra a la mayoría del mercado todavía comprada y con ganancias. Un cruce dorado después de un mercado bajista encuentra a la mayoría fuera, con capital disponible para entrar.

¿Qué dicen los datos on-chain sobre la presión vendedora? Que se está agotando, y ese es probablemente el argumento más sólido del lado alcista: el Sell-Side Risk Ratio de siete días se ubicó en 7 puntos básicos por día, menos de la mitad de los 16 puntos básicos registrados en el pico de agosto.

Según una nota de investigación publicada por Glassnode el miércoles 9 de septiembre de 2026, Bitcoin ganó 23% en 21 sesiones hasta esa fecha, mientras el S&P 500 y el Nasdaq 100 se mantuvieron prácticamente planos en el mismo período.

Glassnode también identificó una banda de resistencia entre u$s83.000 y u$s86.000 como el próximo obstáculo relevante.

Ese es el número que conviene tener presente: la cruz dorada no apunta a u$s80.000 como objetivo, sino que el mercado ya está mirando la zona de u$s83.000-u$s86.000 como la prueba real.

¿Qué dijo el CEO de Coinbase sobre el piso del ciclo de Bitcoin?

"Personalmente creo que ya vimos el piso del precio de Bitcoin en este ciclo", afirmó Brian Armstrong, CEO de Coinbase, en una entrevista con Bloomberg Television el jueves 10 de septiembre de 2026.

El ejecutivo lanzó su proyección temporal: "Va a empezar a tender al alza durante el próximo año o dos, a medida que nos acercamos al próximo evento de halving".

Armstrong también señaló que el crecimiento va más allá de Bitcoin: los pagos con stablecoins sobre Base aumentaron 700% interanual, y citó proyecciones que ubican al mercado de stablecoins en u$s3 billones para 2030. Identificó pagos, tokenización, mercados de predicción y finanzas agénticas como las cuatro áreas clave de Coinbase de cara a 2027.

Al momento de sus declaraciones, Bitcoin cotizaba cerca de u$s78.000, con una baja del 1,7% en 24 horas y aproximadamente 38% por debajo de su récord de u$s126.000.

Qué juega en contra del escenario alcista de Bitcoin

El petróleo y las tasas, y ese contrapeso es tan concreto como la señal técnica.

El crudo Brent trepó hasta cerca de u$s102 por barril el jueves 10 de septiembre, después de que Irán manifestara estar preparado para una guerra más intensa. Ese aumento se traslada directamente a las expectativas de tasas.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo cerca del 4,85%, un nivel que no se veía desde finales de 2023. El plan del gobierno de comprar hasta u$s6.000 millones en deuda de largo plazo decepcionó a inversores que esperaban una cifra mayor.

El resto del mercado cripto acompañó la debilidad:

Dogecoin cayó más del 5%

BNB cerca del 4%

XRP un 3%

Solana, HYPE y Ethereum perdieron entre 1% y 3%, dejando a ETH justo por debajo de u$s2.475 y a SOL cerca de u$s202

Solo Tron subió, menos del 1%.

El dato inmediato a seguir es el IPC estadounidense del viernes. Una cifra alta reincorporaría al precio la expectativa de una suba de la Fed y borraría buena parte del argumento alcista.

Malena Cardozo, estratega de inversiones en activos digitales, sintetiza la tensión: "Tenés una señal técnica alcista y un contexto macro adverso operando al mismo tiempo, y eso explica por qué el precio no se define".

"Bitcoin necesita que baje el petróleo o que baje la inflación para que la cruz dorada funcione. Sin eso, la señal técnica compite contra un bono del Tesoro rindiendo 4,85% sin volatilidad", completa.

¿Cuál es el escenario más probable para las próximas semanas?

Tres caminos con niveles concretos que definen cada uno.

El escenario alcista requiere que Bitcoin supere la zona de u$s80.000-u$s82.000 y avance hacia la banda de resistencia de u$s83.000-u$s86.000 que identifica Glassnode.

Necesita que el IPC del viernes salga por debajo de lo esperado y que el petróleo afloje. Si eso ocurre y la cruz dorada se comporta como en 2019, el rally del 90% que menciona FxPro llevaría a BTC por encima de los u$s140.000 en dos meses. Es el escenario menos probable, pero el de mayor retorno.

El escenario neutral (el más probable) es una lateralización entre u$s77.000 y u$s82.000 mientras el mercado espera definiciones sobre la Fed y el conflicto con Irán. En ese caso, la cruz dorada queda como una señal técnica válida pero sin catalizador que la active.

El escenario bajista se confirma si el IPC sorprende al alza, el petróleo supera los u$s105 y Bitcoin pierde el soporte de u$s77.000. Ahí la cruz dorada se sumaría a las nueve ocasiones anteriores que resultaron trampas alcistas.

El propio historial de la señal sugiere cuál es la lectura estadísticamente correcta. Es decir, la cruz dorada mejora las probabilidades, no las garantiza.