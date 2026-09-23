Galaxy Digital aclaró que se trata de un proceso de desapalancamiento ordenado y no de una crisis sistémica como la vivida en 2022

DeFi lending cayó 27,6% (u$s20.430M), mientras CeFi retrocedió 9,6% y superó a DeFi en volumen por primera vez desde 2023.

El volumen de crédito cripto acumula 3 trimestres de contracción controlada, a diferencia de la crisis sistémica de 2022.

Galaxy Digital reporta una caída del 40% en préstamos cripto, alcanzando u$s56.160M en Q2 2026. Es un desapalancamiento ordenado.

Galaxy Digital, empresa estadounidense de servicios financieros e infraestructura centrada en activos digitales, reportó una caída del 40% en el mercado de préstamos respaldados por criptomonedas.

La consultora aclaró que se trata de un proceso de desapalancamiento ordenado y no de una crisis sistémica como la vivida en 2022.

El volumen de préstamos pendientes cerró el segundo trimestre de 2026 en u$s56.160 millones, muy por debajo del máximo histórico de u$s78.690 millones alcanzado en 2025.

¿Por qué el mercado de préstamos con criptomonedas se desplomó un 40%?

El informe State of Crypto Leverage de Galaxy Research destacó que el mercado acumula tres trimestres consecutivos de contracción, con descensos de aproximadamente 10%, 5% y 17%.

A diferencia del colapso de 2022, cuando un solo trimestre borró más del 55% de los préstamos pendientes y provocó liquidaciones en cascada y quiebras de grandes actores, la dinámica actual refleja una reducción gradual de posiciones por parte de los prestatarios.

El retroceso afectó de manera desigual a las distintas categorías de crédito cripto. Los préstamos en plataformas descentralizadas (DeFi lending) se redujeron un 27,6%, hasta u$s20.430 millones, siendo el segmento más golpeado.

En cambio, las finanzas centralizadas (CeFi lending) retrocedieron un 9,6%, hasta u$s22.980 millones, y por primera vez desde 2023 superaron en volumen a DeFi.

Dentro de CeFi, plataformas como Galaxy, Coinbase y Ledn lograron expandir sus carteras incluso en medio de la contracción, mientras Tether perdió cuota de mercado.

Las tasas de préstamo se mantuvieron estables y no hubo señales de pánico ni ventas forzadas. La contracción también se reflejó en la caída del interés abierto en futuros de Ethereum, que retrocedió 26%, mientras que Bitcoin mostró mayor resiliencia.

La reducción del crédito cripto coincide con un entorno de mayor prudencia en la gestión de riesgos y con el desarrollo de nuevos productos de crédito on-chain, que buscan ofrecer alternativas más seguras y transparentes.

Para Galaxy, el mercado está atravesando una fase de reacomodamiento estructural, en la que los actores institucionales reducen exposición sin que ello implique un colapso abrupto.

Qué son los préstamos cripto y cómo funcionan

Las plataformas de préstamos cripto se consolidan como una vía para financiarse. Protocolos como AAVE y Compound permiten acceder a préstamos descentralizados con tasas dinámicas entre 0,05% y 4% anual, respaldados por colaterales en ETH o USDC.

Así funcionan los créditos cripto y cómo pedirlos en Argentina. (Imagen creada con IA)

En el plano nacional, Binance Loans ofrece créditos con tasas que van del 1,6% al 13%, mientras que plataformas como Nexo y Ledn financian con respaldado en Bitcoin con ratios de préstamo a valor de hasta el 50% y tasas desde el 1,9%.

Pablo Casadío, CFO y cofundador de Bit2Me, sostuvo que la principal ventaja de este modelo es que el préstamo se otorga sobre las unidades cripto que el usuario ya tiene invertidas."Funciona bajo un modelo de colateralización: el activo digital queda en garantía y, en caso de incumplimiento, se ejecuta automáticamente".

Javier Mateos, Docente de Tecnología Blockchain en la Universidad Nacional de Mar del Plata, resaltó que la mayoría de plataformas cripto reemplazan el análisis de identidad, ingresos e historial bancario por una evaluación de riesgo de mercado sobre el colateral.

"La pieza central es la sobrecolateralización: el prestatario deposita activos en un smart contract por un valor mayor que el préstamo que toma. Esa relación se llama Loan-to-Value (LTV) y se calibra por la volatilidad del activo: hasta 80-90% si la garantía es una stablecoin (USDC o USDT), y entre 50% y 70% si es Bitcoin o Ethereum", profundizó. Sobre esa base, operan tres capas:

Los oráculos de precios (Chainlink o Pyth) inyectan en la cadena el valor en tiempo real de cada activo . Sin ese dato externo, el contrato no podría calcular nada

(Chainlink o Pyth) inyectan en la cadena el . Sin ese dato externo, el contrato no podría calcular nada Un "factor de salud" recalcula de forma continua el ratio entre colateral y deuda : si cae por debajo de 1, la posición queda habilitada para liquidación

: si cae por debajo de 1, la posición queda habilitada para liquidación Bots independientes ("keepers") pagan la deuda del usuario y se quedan con su colateral aplicando un descuento del 5% al 15%, para asegurar que el sistema se autorregule sin intervención

El experto sostiene que las plataformas suelen emitir una serie de avisos previos al usuario, alertando sobre la caída del valor del Bitcoin o el incumplimiento en los pagos. De esta manera, el sistema ofrece transparencia y previsibilidad: "El prestatario sabe que, si no cumple con las condiciones, su garantía será liquidada".