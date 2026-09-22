El acuerdo busca expandir el uso de USDC en mercados emergentes. Binance liderará la distribución y Circle aportará la infraestructura en cuestión

La infraestructura tecnológica de Circle, incluyendo sus soluciones de pago y blockchain, facilitará nuevos productos de ahorro e inversión en la plataforma.

El acuerdo, concretado mediante una colocación privada de acciones, busca expandir el acceso al dólar digital principalmente en diversos mercados emergentes.

Binance anunció una inversión de u$s100 millones en Circle y renovó por cinco años su alianza estratégica para potenciar el uso de la stablecoin USDC.

Binance, la exchange de criptomonedas más grande del mundo, anunció una inversión de u$s100 millones en Circle, la empresa emisora de la stablecoin USDC, y la renovación de su alianza estratégica por cinco años.

El acuerdo busca expandir el uso de USDC en mercados emergentes, con Binance liderando la distribución y Circle aportando la infraestructura tecnológica.

Binance revela su plan para expandir el uso de USDC en todo el mundo

La operación se concretó mediante una colocación privada de acciones Clase A de Circle Internet Group (NYSE: CRCL), con un descuento de 5% respecto al precio de mercado previo al cierre.

Binance se comprometió a mantener las acciones por al menos dos años, salvo excepciones habituales.

Richard Teng, co-CEO de Binance, destacó que "Circle ha ganado credibilidad como uno de los emisores más confiables del mundo, con USDC y Arc como pilares de la infraestructura que está transformando cómo se mueve el valor a nivel global".

"Nuestra inversión de u$s100 millones y el compromiso de cinco años reflejan una convicción de largo plazo. Un dólar digital estable y confiable no debería ser un privilegio, sino estar disponible para cualquiera con un teléfono", agregó.

Richard Teng, CEO de Binance, celebó el acuerdo millonario realizado con Circle, emisor de USDC

Jeremy Allaire, cofundador y CEO de Circle, subrayó que Binance construyó "una de las plataformas más dinámicas para el uso de moneda digital, convirtiéndose en la super app financiera más grande de internet y en la billetera más utilizada para stablecoins en dólares".

"Juntos vemos oportunidades extraordinarias para expandir el acceso al dólar, apoyar el ahorro y la inversión con productos innovadores de activos digitales y llegar a personas y empresas en mercados emergentes", añadió.

El acuerdo se centra en promover la adopción de USDC en mercados emergentes, donde la demanda de monedas estables se ha intensificado como alternativa frente a la volatilidad de las divisas locales.

Circle, que ya administra la mayor red de stablecoins del mundo, aportará la infraestructura para el almacenamiento y uso de USDC.

La alianza también pone de manifiesto la posición de Circle como actor clave en la infraestructura financiera digital. Su plataforma incluye el Circle Payments Network, que facilita movimientos de dinero a escala global, y Arc, una blockchain empresarial diseñada para convertirse en el sistema operativo económico de internet.

Con más de u$s27.000 millones en circulación, USDC se convirtió en una de las stablecoins más utilizadas a nivel mundial, especialmente en operaciones de trading, pagos internacionales y aplicaciones DeFi.

Jeremy Allaire, CEO de Circle, subrayó que buscan llegar a personas y firmas en mercados emergentes

Circle lanza préstamos en USDC con respaldo en Bitcoin

Circle lanzó en paralelo un nuevo servicio de préstamos institucionales en USDC respaldados por Bitcoin, con el fin de permitir a grandes actores financieros obtener liquidez en dólares sin necesidad de vender sus tenencias de BTC.

La herramienta, llamada Digital Asset-Backed Borrowing (DABB), se integra en la plataforma Circle Mint y ya movilizó más de u$s18 millones en sus primeros días de operación.

El mecanismo funciona de manera sencilla: los clientes depositan Bitcoin en Circle Mint, reciben una versión tokenizada llamada cirBTC respaldada 1:1 por BTC nativo, y utilizan ese activo como garantía en mercados de préstamos compatibles, como el protocolo Morpho, que fue el primero en integrarse.

Una vez constituida la posición, los usuarios reciben USDC directamente en su cuenta de Circle Mint, manteniendo intacta su exposición a Bitcoin.

La innovación radica en que el proceso unifica pasos que antes requerían múltiples plataformas y protocolos. Tradicionalmente, usar BTC como colateral en mercados on-chain implicaba seleccionar un wrapped token, moverlo entre distintas interfaces y gestionar liquidaciones manuales.

Con DABB, Circle simplifica el flujo en un solo entorno, reduciendo la fricción operativa y facilitando la incorporación del producto en las tesorerías institucionales.

Cuáles son los otros diferenciales de los nuevos préstamos

Los préstamos son sobrecolateralizados, algo que significa que el valor de la garantía debe superar el monto solicitado.

Las tasas de interés, los requisitos de colateral y los umbrales de liquidación no los define Circle, sino los mercados de crédito elegidos, como Morpho, y próximamente Aave.

Esto asegura flexibilidad, pero también implica que una caída abrupta en el precio de Bitcoin puede desencadenar liquidaciones si los parámetros mínimos dejan de cumplirse.

Cada cirBTC está respaldado por reservas verificables on-chain y custodiadas por Circle National Trust, un banco fiduciario con licencia federal en los Estados Unidos, algo que otorga un nivel de seguridad institucional superior.

El producto, por ahora, está restringido a clientes institucionales elegibles de Circle Mint y no está disponible en jurisdicciones como Nueva York, debido a regulaciones locales.

En el mercado, ambos anuncios tuvieron un impacto inmediato: las acciones de Circle subieron alrededor de 2,4% en la jornada, y reflejó el entusiasmo de los inversores por un producto que convierte a Bitcoin en una fuente de liquidez institucional sin necesidad de liquidarlo.