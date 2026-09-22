SoFi Bank comenzó a utilizar SoFiUSD para liquidar operaciones de tarjetas dentro de Mastercard y proyecta superar los u$s25.000 millones anuales.

Comercios se benefician al recibir fondos de liquidación en SoFi Bank sin operar criptomonedas o blockchain.

La iniciativa proyecta un volumen anualizado de +u$s25.000M al migrar los programas de tarjetas SoFi.

SoFi Bank y Mastercard activaron la liquidación con SoFiUSD stablecoin en su red de pagos, utilizando blockchain.

Las acciones de SoFi Technologies suben 3% luego de que SoFi Bank y Mastercard activaran la liquidación de operaciones con SoFiUSD, una stablecoin respaldada por dólares, dentro de la red de pagos de Mastercard en los Estados Unidos.

La iniciativa utiliza blockchain para liquidar las transacciones de las tarjetas de débito y crédito de SoFi y podría alcanzar un volumen anualizado superior a u$s25.000 millones cuando se complete la migración del programa.

El avance bursátil coincidió con el anuncio, aunque aún se desconoce si la noticia fue la única causa de la suba.

SoFi incorpora stablecoins a las operaciones con Mastercard

SoFi Bank comenzó a utilizar SoFiUSD para liquidar las operaciones de sus tarjetas dentro de la red de Mastercard.

El lanzamiento concreta el acuerdo anunciado por ambas compañías en marzo para incorporar stablecoins al proceso de liquidación de pagos.

Para los usuarios, el funcionamiento de la tarjeta es el mismo: pueden pagar de la manera habitual. La diferencia se encuentra detrás de la operación, ya que la blockchain interviene en el movimiento y la liquidación de los fondos entre los participantes del sistema.

SoFi proyecta que, una vez finalizada la migración de todo su portafolio de tarjetas, el programa podría superar los u$s25.000 millones de volumen anualizado.

Uno de los objetivos del sistema es que los comercios puedan beneficiarse de la nueva infraestructura sin tener que operar directamente con criptomonedas.

A través de Big Business Banking, SoFi ofrece recibir los fondos de liquidación en cuentas de SoFi Bank. La compañía también precisó que los comerciantes pueden retirar ese dinero en efectivo sin costos.

De esta manera, el comercio no necesita mantener SoFiUSD, utilizar una billetera cripto ni incorporar infraestructura propia de blockchain. La tecnología queda detrás de la operación financiera.

Cómo invertir en SoFi desde la Argentina

Para invertir en SoFi Technologies desde la Argentina hay que tener en cuenta que la compañía cotiza en Nasdaq bajo el ticker SOFI. Una alternativa es acceder directamente a la acción estadounidense mediante un broker que permita operar en Wall Street desde el país.

El proceso comienza con la apertura de una cuenta de inversión que habilite operaciones internacionales. Una vez habilitada, el inversor puede buscar SOFI, seleccionar la cantidad de acciones que quiere comprar y enviar la orden. La operación se realiza sobre el mercado estadounidense y la tenencia queda custodiada en una cuenta del exterior.

Otra posibilidad son los CEDEAR, instrumentos que se negocian en el mercado argentino y representan acciones de compañías extranjeras. Se pueden comprar en pesos o dólares a través de una ALyC y permiten acceder a empresas internacionales sin abrir una cuenta directamente en Estados Unidos.

Sin embargo, no todas las empresas estadounidenses tienen un CEDEAR disponible en la Argentina, por lo que antes de operar hay que comprobar si SoFi forma parte del listado vigente de BYMA.

Si no está disponible como CEDEAR, la alternativa es operar directamente la acción SOFI en los Estados Unidos mediante un broker habilitado para ese mercado.

En cualquiera de las dos modalidades, el precio de la inversión puede verse afectado tanto por la evolución de SoFi como por el tipo de cambio. Por eso, una suba de 3% en Wall Street no necesariamente se traduce en el mismo porcentaje de variación para un inversor argentino que opere un instrumento local.