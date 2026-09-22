En las últimas 24 horas, la criptomoneda más relevante subió un 0,70%. Las cotizaciones de otras monedas digitales y dólares cripto

La moneda digital mantiene su atractivo como resguardo de valor ante la inflación gracias a su oferta limitada de 21 millones de unidades emitidas.

El mercado cripto alcanza una capitalización total de u$s2,94 billones, con Bitcoin acaparando una participación dominante del 59,22% frente a Ethereum.

Bitcoin registra una cotización de u$s86.632,99 tras subir un 0,70% en las últimas 24 horas, consolidándose como la criptomoneda líder del mercado.

Bitcoin, la criptomoneda principal, subió un 0,70% en las últimas 24 horas y su precio actual es de u$s86.632,99, con un circulante de u$s1,74 billones, de acuerdo con cifras de Binance.

El mercado mundial de criptomonedas alcanza hoy, martes 22 de septiembre, una capitalización de u$s2,94 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 39.734 monedas.

En consecuencia, las criptomonedas mostraron un incremento del 0,83% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 59,22%, seguido de Ethereum con el 11,45%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al martes 22 de septiembre, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s86.632,99 (0,70%)

Ethereum: u$s2.755,34 (0,13%)

BNB: u$s788,21 (-1,46%)

Ripple: u$s1,57 (4,37%)

Solana: u$s118,10 (0,50%)

Cardano: u$s0,25 (2,83%)

Polkadot: u$s1,18 (0,56%)

Dogecoin: u$s0,10 (1,35%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las exchanges más destacadas de Argentina informan los precios en pesos de las principales criptomonedas este martes 22 de septiembre:

Bitcoin: $138,90 millones

Ethereum: $4,41 millones

BNB: $1,26 millones

Ripple: $2.520,09

Solana: $189.028,10

Cardano: $401,37

Polkadot: $1.897,68

Dogecoin: $159,46

Polygon: $173,83

Por otra parte, los dólares cripto o stablecoins más usados al martes 22 de septiembre tienen estas cotizaciones en pesos argentinos:

USDT: $1.595,80

DAI: $1.602,60

USDC: $1.596,40

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador desconocido conocido como Satoshi Nakamoto, es la criptomoneda pionera que revolucionó el sistema financiero. Su objetivo es crear una alternativa descentralizada para realizar transacciones sin la intervención de bancos ni gobiernos.

Bitcoin opera a través de un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el que los mineros validan las transacciones mediante complejos cálculos matemáticos. Este mecanismo asegura la seguridad de la red, aunque tiene como inconveniente un alto consumo de energía.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un resguardo de valor, comparado con el oro, gracias a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que ha atraído a inversores interesados en proteger su dinero de la inflación.

A pesar de sus éxitos, Bitcoin enfrenta problemas como la escalabilidad y los altos costos de las transacciones en su red. Para mejorar estos aspectos, se han propuesto soluciones como la Lightning Network.

Bitcoin también ha sido criticada debido a su uso en actividades ilícitas y a las fluctuaciones extremas en su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más importante y con un impacto notable en el ámbito financiero global.