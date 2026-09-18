La propuesta se diferencia de otras blockchains porque las comisiones de red se pagan directamente en USDC, evitando la volatilidad típica de las cripto

Este auge especulativo, con más de 97.000 tokens en 24h, replica el boom de memecoins en Robinhood Chain.

Circle ideó ARC para finanzas institucionales con socios como BlackRock y Visa, recaudando u$s222M en su preventa.

La red ARC de Circle debutó con un volumen de u$s410M en su 1er día, impulsado en 82% por memecoins, no instituciones.

La red Arc de Circle debutó oficialmente con un volumen de más de u$s410 millones en su primer día, impulsado en un 82% por plataformas de lanzamiento de memecoins.

El fenómeno sorprendió a la propia compañía, que había diseñado la red como infraestructura institucional para pagos y liquidaciones, pero terminó siendo invadida por desarrolladores y traders minoristas que desplegaron más de 97.000 tokens en apenas 24 horas.

Arc y un lanzamiento institucional con sabor especulativo

Circle presentó Arc como un "sistema operativo económico" para internet, con respaldo de 11 validadores fundadores provenientes de las finanzas tradicionales, entre ellos:

BlackRock

Visa

Mastercard

Galaxy

SBI Group

DTCC

La propuesta técnica se diferencia de otras blockchains porque las comisiones de red se pagan directamente en USD Coin (USDC), evitando la volatilidad de un token nativo.

La compañía recaudó u$s222 millones en la preventa del token ARC, alcanzando una valoración de u$s3.000 millones.

Sin embargo, el estreno público mostró otra cara: plataformas como Arguspad concentraron la emisión de más de 83.000 tokens, equivalentes al 86% de los activos creados en la red durante el primer día, y gestionaron más de u$s200 millones en volumen de intercambios.

Circle lanzó Arc, su nueva red institucional, pero terminó invadida por memecoins. (Imagen creada con IA)

Jeremy Allaire, CEO de Circle, definió ARC como "el lanzamiento más significativo desde la creación de USDC" y aseguró que la red está pensada para un mundo donde personas y máquinas transaccionan en tiempo real.

Otras interfaces como Minara.fun y Tollylabs también registraron una actividad significativa.

El entusiasmo también atrajo prácticas fraudulentas. En paralelo al lanzamiento oficial, comenzaron a proliferar tokens falsos con el nombre "ARC" en múltiples redes, creados para engañar a inversores que buscan posicionarse temprano.

Circle aclaró que el único contrato legítimo del token ARC se encuentra en su explorador oficial y que aún no está disponible para libre comercio.

Las semejanzas de Arc con el caso de Robnhood Chain

El boom especulativo recuerda al lanzamiento de Robinhood Chain en julio, que fue concebida para activos del mundo real, pero terminó dominada por memecoins.

En apenas una semana, los traders minoristas crearon más de 16.000 tokens y llevaron el volumen diario a más de u$s1.000 millones.

ARC parece replicar esa dinámica, con un debut casi 28 veces mayor al de Robinhood Chain en su primer día.

Sin embargo, la realidad del debut muestra que la institucionalización convive con la fiebre especulativa, y que la batalla por el control narrativo de la red apenas comienza.