Jurassic Finance busca financiar la compra de un cráneo de Triceratops y ya consiguió más de u$s400.000 en aportes. Los detalles

Esta iniciativa de activos del mundo real (RWA) permite democratizar el acceso a piezas de colección de alto valor, proyectando su exhibición en museos.

El proyecto emite 1 millón de tokens TRCH1, a un valor unitario de u$s0,69, que representan derechos sobre el fósil gestionado mediante una SPV.

Jurassic Finance busca recaudar u$s660.000 en USDC para comprar un cráneo de Triceratops y tokenizar sus derechos económicos en la red Solana.

Jurassic Finance busca recaudar u$s660.000 en USDC para adquirir un fósil Deaton, un cráneo de Triceratops prorsus, y tokenizar sus derechos económicos sobre la red Solana.

De esta manera, un cráneo de dinosaurio de unos 66 millones de años se convierte en un nuevo activo del mundo cripto.

La iniciativa llamó la atención de Anatoly Yakovenko, cofundador de Solana, quien compartió el proyecto en redes sociales con tres emojis de dinosaurio mientras la recaudación entraba en sus últimas horas.

Al miércoles 16 de septiembre, los participantes habían comprometido unos u$s406.667, equivalentes al 61% del objetivo.

Cómo se puede comprar una parte del dinosaurio

Jurassic Finance planea dividir los derechos sobre Deaton en 1 millón de tokens TRCH1, con un precio aproximado de u$s0,69 cada uno.

La estructura no significa que cada comprador reciba físicamente una parte del cráneo. El fósil estará dentro de una sociedad de propósito específico (SPV), que será la titular legal del activo. Los tokens representan derechos económicos y legales vinculados a esa estructura.

Jurassic Finance busca financiar la compra de un cráneo de Triceratops y ya consiguió más de u$s400.000 en aportes

Del total que busca recaudar el proyecto, u$s600.000 se destinarán a comprar el fósil, mientras que los otros u$s60.000 irán a la tesorería de Jurassic Finance Labs.

Si la operación no se alcanza el objetivo, los participantes reciben un reembolso. Por otro lado, el proyecto no aceptará fondos por encima de la meta.

Un fósil de 66 millones de años

Deaton fue encontrado en 1999 en la Formación Hell Creek, en Dakota del Norte, una zona conocida por sus fósiles del Cretácico. La preparación del ejemplar terminó el año pasado.

El cráneo conserva sus tres cuernos originales y tiene entre un 60% y un 65% de masa ósea, según Jurassic Finance, que lo presenta como una pieza de calidad para museo.

Para establecer una referencia de precio, el proyecto toma como comparación a Sofia, otro cráneo de Triceratops que fue vendido por u$s840.000 en julio de 2026, por encima de una estimación inicial de entre u$s600.000 y u$s800.000.

La idea es que Deaton no quede guardado en una colección privada. Jurassic Finance planea entregar en préstamo de largo plazo a un museo, mientras que la institución se ocuparía de los costos de exhibición, mantenimiento y seguro.

De los fósiles a los activos del mundo real

El caso forma parte de la tokenización de activos del mundo real (RWA) donde se utiliza la blockchain para representar derechos sobre bienes que existen fuera de internet, como:

Inmuebles

Obras de arte

Acciones

Jurassic Finance utiliza una estructura específica para cada pieza: primero adquiere el fósil, luego establece una SPV que mantiene la propiedad legal y finalmente emite tokens que representan los derechos vinculados al activo.

La propuesta busca resolver uno de los principales problemas de objetos de colección de alto valor: el acceso. Así, el proyecto permite dividir la exposición económica en una gran cantidad de tokens.

La iniciativa también muestra hasta dónde puede llegar la tokenización de activos físicos. Mientras las acciones, bonos y otros instrumentos financieros ya forman parte de este mercado, Jurassic Finance busca llevarlo a un dinosaurio de 66 millones de años.