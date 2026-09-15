La criptomoneda número dos bajó 4,24% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y el mercado de dólares cripto

Sus contratos inteligentes y la EVM impulsaron la Web3, la tokenización y soluciones de capa 2 para escalabilidad en el ecosistema cripto.

Fundada en 2015 por Vitalik Buterin, Ethereum revolucionó las criptomonedas con contratos inteligentes y dApps, a diferencia de Bitcoin.

La cotización de Ethereum registra un retroceso del 4,24% a u$s2.423,95, en un mercado cripto global que suma u$s2,61 billones.

Ethereum, la segunda criptomoneda más importante, alcanzó los u$s2.423,95 este martes, lo que equivale a un retroceso del 4,24% y un mercado circulante de u$s295.843,76 millones, según Binance.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,61 billones este martes 15 de septiembre, con 39.689 monedas en circulación.

De este modo, el mercado global de criptomonedas mostró un crecimiento del -2,69% en las últimas horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con un 58,89%, Ethereum mantiene un 11,34%, y el resto agrupa el 29,77%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, el promedio de precios en dólares de las criptomonedas más relevantes el martes 15 de septiembre es:

Bitcoin: u$s76.689,87 (-2,73%)

Ethereum: u$s2.423,95 (-4,24%)

BNB: u$s722,89 (-0,42%)

Ripple: u$s1,40 (-2,74%)

Solana: u$s99,83 (-3,12%)

Cardano: u$s0,20 (-4,31%)

Polkadot: u$s0,98 (-3,13%)

Dogecoin: u$s0,08 (-3,30%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al martes 15 de septiembre:

Bitcoin: $122,24 millones

Ethereum: $3,87 millones

BNB: $1,16 millones

Ripple: $2.230,76

Solana: $159.704,10

Cardano: $324,32

Polkadot: $1.571,30

Dogecoin: $131,13

Polygon: $155,89

En tanto, este martes 15 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina tienen las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.592,90

DAI: $1.597,07

USDC: $1.593,30

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin y un grupo de desarrolladores, revolucionó el mundo de las criptomonedas al introducir un sistema que no solo permite la transferencia de valor, sino también la ejecución de aplicaciones descentralizadas (dApps).

A diferencia de Bitcoin, que se centra en ser una moneda digital descentralizada, Ethereum permite la creación de contratos inteligentes, que son programas autoejecutables que se activan bajo condiciones específicas, eliminando la necesidad de intermediarios y brindando mayor seguridad y transparencia a las transacciones.

Ethereum fue financiado mediante un exitoso crowdfunding en 2014, lo que permitió el lanzamiento de su criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes han sido la base de su ecosistema, permitiendo que las aplicaciones descentralizadas operen de forma autónoma, sin depender de ninguna autoridad central.

Esto ha abierto nuevas oportunidades en áreas como la finanzas, la salud, la educación y la logística, donde las aplicaciones pueden operar de forma más eficiente y segura.

Otro de los logros de Ethereum ha sido la popularización de la tokenización, que permite crear nuevos activos digitales. Las stablecoins, que están vinculadas a activos tradicionales como el dólar, han ofrecido una alternativa más estable a las criptomonedas volátiles.

Los NFT, por su parte, han permitido la creación de nuevos mercados para el arte digital y los coleccionables.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) ha permitido que otras plataformas, como BNB y Avalanche, se construyan sobre la infraestructura de Ethereum.

Además, soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync han mejorado la escalabilidad de la red, reduciendo los costos y aumentando la velocidad de las transacciones.

Ethereum también ha sido esencial para el desarrollo de la Web3, una Internet descentralizada que busca devolver el control a los usuarios.

La Web3 pone énfasis en la privacidad y la autonomía, eliminando la necesidad de grandes intermediarios como gobiernos y corporaciones, lo que resulta en una web más libre y democrática.