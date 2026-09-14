Bitcoin enfrenta nuevas presiones por el cambio en las tasas globales, aunque los ETF al contado podrían limitar una nueva ola de ventas

Analistas de Bitget Wallet señalan que un mensaje restrictivo de la Fed podría corregir el precio de BTC, que mantiene un soporte clave en u$s76.000.

El BCE elevó sus tasas al 2,50% para frenar la inflación, mientras el mercado teme un endurecimiento monetario global similar al desplome bursátil de 2006.

Bitcoin enfrenta una semana decisiva ante las próximas decisiones de tasas de la Fed y el Banco de Japón, que impactarán la liquidez de los mercados.

Bitcoin (BTC) enfrenta una semana clave para su precio ante el giro monetario de los principales bancos centrales del mundo.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y el Banco de Japón (BoJ) definirán sus tasas en los próximos días, luego de que el Banco Central Europeo (BCE) avanzara con una suba, lo que podría reducir la liquidez global y aumentar la precisión sobre los activos de riesgo.

El BCE aumentó 25 puntos básicos sus tres tasas de referencia y llevó la tasa de depósitos a 2,50%, con vigencia desde el 16 de septiembre.

La entidad justificó la decisión por las presiones inflacionarias y advirtió que los precios podrían mantenerse por encima de su objetivo durante un período prolongado.

En Estados Unidos, el mercado espera la decisión de la Fed del miércoles 16 de septiembre, mientras que el BoJ se reunirá el viernes 18.

La expectativa es que Japón lleve su tasa hasta el 1,25%, en un contexto de mayor presión sobre el yen y sobre las operaciones de carry trade.

Bitcoin enfrenta nuevas presiones por el cambio en las tasas globales

El antecedente que mira el mercado

La preocupación tiene un antecedente en 2006, cuando un endurecimiento de las condiciones financieras provocó fuertes bajas en los principales mercados.

En ese episodio, el S&P 500 cayó 7,7%, el Euro Stoxx perdió 13,3% y el TOPIX japonés retrocedió 16,5%, mientras que los mercados emergentes llegaron a perder más de 20%.

Si bien Bitcoin no existía aún, su comportamiento posterior mostró que puede verse afectado cuando sube el costo del dinero y disminuye la liquidez.

El antecedente más cercano ocurrió en agosto de 2024 cuando una suba de tasas del BoJ y una fuerte apreciación del yen coincidieron con una caída de hasta 20% de BTC.

Ahora, el escenario vuelve a generar preocupación, aunque Bitcoin muestra mayor resistencia. El yen llegó a apreciarse 3,7% en tres sesiones a comienzos de septiembre, pero BTC consiguió mantenerse por encima de los u$s79.000.

Qué puede pasar con Bitcoin

Para Alvin Kan, COO de Bitget Wallet, la reaccion de la Fed será determinante ya que considera que una parte de la suba de tasas ya está incorporada en el precio de BTC. Sin embargo, advierte que un mensaje duro podría generar una nueva corrección.

"El mayor riesgo de una nueva corrección surgiría de una sorpresa de tono más restrictivo en el comunicado de la Fed, en sus proyecciones de tasas o durante la conferencia de prensa de su presidente", indicó Kan.

Además, mencionó que los inversores se volvieron más cautelosos y que los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos registraron salidas netas de aproximadamente u$s463 millones durante la semana pasada.

Para el analista, el nivel de u$s76.000 será una referencia importante para determinar si el mercado conserva su fortaleza.

Al mismo tiempo, los ETF pueden ofrecer un respaldo que no existía durante los episodios anteriores. En agosto, los fondos estadounidenses de Bitcoin al contado recibieron u$s3.520 millones, su mejor flujo mensual de 2026.

"Un escenario más favorable para los mercados dependería de que cualquier endurecimiento de las condiciones monetarias sea presentado como una respuesta condicionada a la evolución de los datos y no como el inicio de una contracción global más amplia", concluyó Kan.

El mercado seguirá de cerca las decisiones de la Fed y el BoJ y, sobre todo, la reacción de los inversores después de cada anuncio.

La capacidad de Bitcoin para sostener sus niveles actuales será una de las principales señales para medir hasta qué punto el nuevo escenario de tasas puede profundizar la presión sobre las criptomonedas.