La criptomoneda número tres subió 5,35% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y el mercado de dólares cripto

Se posiciona como una fuerte alternativa a Ethereum para proyectos DeFi y NFT por su velocidad y bajo costo.

Fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, Solana usa Proof of History para ofrecer una blockchain más rápida.

Las criptomonedas muestran un alza general del 1,78%; Solana cotiza a u$s102,96, subiendo 1,97% en Binance.

Solana, la sexta criptomoneda más popular, cotiza este lunes a u$s102,96 en la pizarra de Binance, tras un aumento de 1,97% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s60.429,14 millones.

CoinMarketCap reporta una capitalización de u$s2,69 billones para el mercado global de criptomonedas este lunes 14 de septiembre, abarcando 39.685 monedas.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales creció un 1,78% en el último día. Bitcoin lidera con un 59,05% de dominancia, seguido por Ethereum con el 11,50%. Las otras monedas digitales agruparon el 29,45% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al día lunes 14 de septiembre, estas son las cotizaciones promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s78.939,74 (2,07%)

Ethereum: u$s2.530,46 (1,04%)

BNB: u$s725,48 (0,59%)

Ripple: u$s1,43 (5,69%)

Solana: u$s102,96 (1,97%)

Cardano: u$s0,21 (1,76%)

Polkadot: u$s1,01 (-0,91%)

Dogecoin: u$s0,08 (0,45%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este lunes 14 de septiembre, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:

Bitcoin: $126,96 millones

Ethereum: $4,04 millones

BNB: $1,16 millones

Ripple: $2.296,86

Solana: $165.213,60

Cardano: $339,02

Polkadot: $1.624,17

Dogecoin: $135,92

Polygon: $155,97

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al lunes 14 de septiembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.594,50

DAI: $1.599,36

USDC: $1.601,80

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana representa un ejemplo de innovación tecnológica en el ámbito de blockchain. Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con una sólida experiencia en sistemas distribuidos, la fundó en 2017 con la intención de resolver problemas de escalabilidad presentes en redes como Bitcoin y Ethereum.

La clave de Solana está en su "Proof of History" (Prueba de Historia), un algoritmo que permite organizar transacciones de forma eficiente antes de ser confirmadas. Este sistema marca una diferencia crucial con Ethereum, cuya capacidad inicial de 15 transacciones por segundo contrasta con las miles que puede procesar Solana.

Desde el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana se consolidó como una de las plataformas blockchain más rápidas y económicas. Estas características la convirtieron en una opción ideal para desarrolladores interesados en aplicaciones descentralizadas, particularmente en sectores como DeFi y NTF, donde Ethereum ha enfrentado críticas por sus altos costos.

El ecosistema de Solana ha experimentado un crecimiento acelerado gracias a su enfoque en accesibilidad y escalabilidad. Si bien Ethereum sigue siendo el líder en términos de adopción global, Solana se posiciona como una alternativa competitiva para proyectos que priorizan rendimiento y costos bajos.

A pesar de su éxito, Solana no está exenta de desafíos, como interrupciones en su red y críticas sobre su nivel de descentralización. Sin embargo, tanto el equipo como la comunidad han trabajado activamente para superar estos obstáculos y reforzar su infraestructura.

Hoy en día, Solana es considerada una de las blockchain más prometedoras, destacándose por su capacidad de combinar velocidad, eficiencia y bajos costos, lo que la posiciona como un fuerte competidor frente a Ethereum.