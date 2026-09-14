La segunda criptomoneda más grande por capitalización ganó 0,84% en 24 horas. Los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Ethereum impulsa la Web3, la tokenización (NFTs, stablecoins) y la escalabilidad con soluciones de capa 2 para una internet descentralizada.

Vitalik Buterin fundó Ethereum en 2015, revolucionando con contratos inteligentes, aplicaciones descentralizadas (dApps) y la EVM.

Ethereum sube 0,84% y cotiza a u$s2.524,92, con la capitalización global de criptomonedas alcanzando u$s2,68 billones.

Ethereum, la segunda criptomoneda líder, reporta un incremento de 0,84% en las últimas 24 horas y se opera en Binance este lunes a u$s2.524,92, con una capitalización de mercado de u$s308.159,59 millones.

Con más de 39.685 monedas en el mercado, la capitalización global de criptomonedas es de u$s2,68 billones este lunes 14 de septiembre, según CoinMarketCap.

En consecuencia, las monedas digitales reportaron un alza del 1,64% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 59,05%, Ethereum ocupa un 11,50%, y el resto representa un 29,45%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este lunes 14 de septiembre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s78.804,76 (2,01%)

Ethereum: u$s2.524,92 (0,84%)

BNB: u$s724,37 (0,48%)

Ripple: u$s1,43 (5,41%)

Solana: u$s102,85 (1,91%)

Cardano: u$s0,21 (1,28%)

Polkadot: u$s1,01 (-0,99%)

Dogecoin: u$s0,08 (0,27%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas líderes en Argentina muestran las siguientes cotizaciones en pesos para las principales criptomonedas al lunes 14 de septiembre:

Bitcoin: $126,79 millones

Ethereum: $4,04 millones

BNB: $1,16 millones

Ripple: $2.296,86

Solana: $164.696,10

Cardano: $339,02

Polkadot: $1.615,96

Dogecoin: $135,57

Polygon: $155,53

Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al lunes 14 de septiembre:

USDT: $1.594,40

DAI: $1.600,08

USDC: $1.594,60

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin, representa una de las innovaciones más grandes en el ámbito de las criptomonedas.

Mientras Bitcoin se centró en la descentralización del dinero, Ethereum extendió el concepto de blockchain a las aplicaciones descentralizadas (dApps).

Estas aplicaciones se ejecutan a través de contratos inteligentes, que son programas autoejecutables que se activan cuando se cumplen ciertas condiciones, garantizando la automatización de acuerdos y transacciones sin necesidad de un intermediario.

El proyecto se financió con éxito mediante una campaña de crowdfunding en 2014, y su criptomoneda, Ether (ETH), rápidamente ganó popularidad en el mundo de las criptomonedas.

Los contratos inteligentes se convirtieron en el pilar central de Ethereum, permitiendo no solo la transferencia de valor, sino la ejecución de aplicaciones completas en diversas industrias como finanzas, salud y logística.

Ethereum también popularizó la creación de nuevos activos digitales mediante la tokenización.

Las stablecoins, respaldadas por monedas tradicionales, proporcionan estabilidad en un mercado volátil, mientras que los NFT han revolucionado el mercado de arte digital, coleccionables y otros bienes únicos. La tokenización ha creado nuevas oportunidades económicas y una forma de intercambiar propiedad digital.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió que otros proyectos, como BNB y Avalanche, se basaran en su infraestructura.

Además, las soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync han mejorado la escalabilidad y reducido los costos de transacción, facilitando un acceso más amplio y eficiente a la red Ethereum.

Ethereum ha sido crucial en el avance hacia la Web3, una visión de una Internet descentralizada que promete ofrecer mayor privacidad y autonomía a los usuarios.

En lugar de depender de intermediarios como gobiernos y corporaciones, la Web3 promete una experiencia web más justa, transparente y democrática.