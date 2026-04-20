La compañía liderada por Michael Saylor invirtió u$s2.540 millones en bitcoin y elevó sus reservas a más de 815.000 BTC. Los detalles

Strategy concretó una de las mayores adquisiciones de bitcoin de los últimos años al sumar 34.164 unidades por un total de u$s2.540 millones, en una operación que refuerza su estrategia sobre el activo digital.

Con esta compra, la compañía elevó sus tenencias totales a 815.061 BTC y superó el volumen del fondo iShares Bitcoin Trust (IBIT), administrado por BlackRock, que posee 802.823 unidades.

De esta manera, la firma liderada por Michael Saylor consolida su posición como uno de los principales tenedores corporativos de bitcoin a nivel global.

Según indicó la empresa, la operación se realizó a un precio promedio de u$s74.395 por unidad, en línea con los valores actuales del mercado.

El total de sus reservas alcanza una valuación cercana a los u$s61.560 millones, mientras que el costo promedio de compra se ubica en u$s75.527 por bitcoin.

En lo que va de 2026, Strategy acumula un rendimiento aproximado de 9,5% en su exposición a criptomonedas.

Nuevo movimiento de Strategy: de que se trata

El movimiento había sido anticipado por analistas del sector, tras señales previas del CEO en redes sociales.

La última operación de magnitud comparable se había registrado en noviembre de 2024, cuando la compañía adquirió 55.500 BTC en una sola transacción.

Por su parte, el precio de Bitcoin se mantiene en torno a los u$s75.400, con una leve corrección de 0,30% en las últimas 24 horas.

El mercado de criptomonedas atraviesa un período de estabilidad relativa, influido por factores externos como tensiones geopolíticas que impactan en el ánimo de los inversores.

En paralelo, las acciones de Strategy (MSTR) subieron un 32% en los últimos cinco días y cerraron en u$s166, aunque en el premarket retrocedieron 1,9%, y anticiparon una jornada con mayor volatilidad en Wall Street.

En este contexto, Strategy, además de reforzar su estrategia de acumulación, tambien eleva la competencia entre grandes actores institucionales, como BlackRock.