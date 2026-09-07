Liron Shapira advirtió que el precio de bitcoin podría desplomarse más de 50% por el impacto de la inteligencia artificial y Buterin salió a contestar

El mayor riesgo de la IA para las criptomonedas radica en servicios periféricos, no en el protocolo central de BTC, según expertos.

Liron Shapira pronostica caída de Bitcoin del 50% por IA; la ciberseguridad cripto ya sufrió un +240% de incidentes por IA.

Vitalik Buterin minimiza riesgos de la IA para Bitcoin, asegurando capacidad de respuesta ante incidentes y resistencia en su núcleo.

Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, minimizó los posibles riesgos que enfrentaría Bitcoin (BTC) ante el posible avance de la Inteligencia Artificial (IA).

El genio ruso-canadiense salió así al cruce de Liron Shapira –desarrollador y referente del ecosistema cripto– quien pronóstico un fuerte derrumbe de BTC en los próximos años.

Buterin aseveró ser "bastante optimista" respecto del futuro de la ciberseguridad a largo plazo en el ecosistema cripto y remarcó que Bitcoin cuenta con capacidad para responder adecuadamente ante determinados incidentes.

Según Buterin, la red puede gestionar aquellos problemas que no requieran un amplio consenso social para ser resueltos, y mencionó posibles hackeos dirigidos contra la capa de red que puedan ser mitigados mediante actualizaciones de software de los clientes y de los pools de minería.

Shapira pronosticó que el precio de BTC sufriría una caída superior a 50% durante los próximos dos años.

El 6 de septiembre pasado, posteó que obseva que existe un 50% de probabilidades de que los avances de la IA desafiarían las garantías de seguridad y robustez que actualmente percibe el mercado en BTC.

Cómo la IA ya impacta en la seguridad del ecosistema cripto

El intercambio entre ambos se produce en un escenario en el que la IA ya comenzó a dejar huellas concretas en el ámbito de la ciberseguridad vinculada a las criptomonedas.

El uso de herramientas basadas en IA permitió que actores con menor experiencia técnica pudieran automatizar tareas relacionadas con la identificación y explotación de vulnerabilidades.

En este escenario se amplió la capacidad de ataque sobre distintos servicios y aplicaciones que forman parte del ecosistema cripto. Entre los casos recientes aparecen el cese definitivo de LNP2Pbot, vulnerabilidades detectadas en wallets Coldcard y el hackeo sufrido por Liquid.

Estos episodios muestran cómo la automatización puede reducir los costos y las barreras técnicas para localizar fallas en servicios, aplicaciones y componentes vinculados con BTC y otras criptomonedas.

La tendencia también quedó reflejada en datos de Blockaid, ya que de acuerdo con la firma especializada en seguridad blockchain, durante el primer semestre de 2026 se registró un aumento del 240% en los incidentes de seguridad en comparación con todo 2025.

Sin embargo, el incremento de los ataques sobre aplicaciones y servicios periféricos no implica necesariamente una vulnerabilidad equivalente en el protocolo central de Bitcoin.

Por qué Buterin relativizó el riesgo sobre el protocolo

Por otro lado, Buterin consideró que el núcleo de Bitcoin continúa ofreciendo un elevado nivel de resistencia frente a las amenazas asociadas con el desarrollo de la IA.

En particular, calificó como "mínima" la probabilidad de que se produzcan rupturas reales en las funciones criptográficas, como los hashes, o en el sistema de prueba de trabajo (PoW), dos de los componentes fundamentales sobre los que se sostiene la seguridad de la red.

Buterin además señaló que aproximadamente el 90% de su patrimonio neto ya funciona, en la práctica, como una apuesta a favor de la resistencia tecnológica frente a este tipo de amenazas, bajo la premisa de que el riesgo señalado por Shapira también afectaría a Ethereum.

La discusión de fondo gira en torno a si el desarrollo de la IA podrá superar las defensas criptográficas de las principales redes blockchain o si, por el contrario, estas tendrán capacidad suficiente para actualizarse y adaptarse antes de que ocurra una ruptura estructural.

El mayor riesgo estaría fuera del núcleo de Bitcoin

La IA ya facilita la detección de vulnerabilidades en aplicaciones, repositorios de código abierto y servicios de terceros, pero eso no significa que las funciones fundamentales del protocolo de Bitcoin estén próximas a ser quebradas.

Por eso, el desafío de seguridad más inmediato podría encontrarse en otra parte, que sería la capacidad de los desarrolladores y operadores de servicios periféricos para detectar ataques, implementar parches y responder con rapidez ante un escenario en el que las herramientas automatizadas permitan multiplicar la cantidad y velocidad de los intentos de explotación.

La evolución de la IA, en este sentido, plantea una carrera tecnológica, ya que mientras los atacantes pueden utilizarla para encontrar vulnerabilidades con mayor rapidez y menor costo, los desarrolladores deberán emplear las mismas capacidades para identificar fallas, reforzar sistemas y responder a las nuevas amenazas.

Por ahora, la discusión permanece abierta, y mientras que Shapira advierte sobre un posible impacto profundo en la valoración de BTC si la percepción de seguridad comienza a deteriorarse.

Buterin, en cambio, sostiene que las principales redes tienen margen suficiente para adaptarse y que la ruptura de sus fundamentos criptográficos continúa siendo un escenario de probabilidad mínima.