La cuarta criptomoneda por capitalización tuvo un alza del 1,52% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y dólares cripto

Solana destaca por su algoritmo Proof of History, que ofrece mayor escalabilidad y menores costos operativos que Ethereum para aplicaciones descentralizadas.

El mercado cripto global alcanzó los u$s2,68 billones este 8 de septiembre, con una dominancia del 58,84% para Bitcoin y del 11,31% para Ethereum.

Solana cotiza a u$s103,29 tras un descenso diario del 1,06%, manteniéndose como la sexta criptomoneda líder con una capitalización de u$s60.542 millones.

Con un valor circulante de u$s88.894,72 millones, XRP subió un 1,52% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s1,42 este martes, de acuerdo con los registros de Binance.

Con un total de 39.642 monedas, el mercado global de criptomonedas suma u$s2,68 billones de capitalización este martes 8 de septiembre, según CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas registró un retroceso del -0,54% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 58,84%, seguido por Ethereum con un 11,31%. El resto suma un 29,85%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al martes 8 de septiembre, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s78.472,22 (-0,90%)

Ethereum: u$s2.483,61 (-0,06%)

BNB: u$s750,54 (1,02%)

Ripple: u$s1,42 (1,52%)

XRP: u$s103,29 (-1,06%)

Cardano: u$s0,22 (0,08%)

Polkadot: u$s1,10 (3,13%)

Dogecoin: u$s0,09 (-0,48%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el ámbito local, las principales criptomonedas se comercializan en las plataformas argentinas más destacadas a los siguientes valores en pesos este martes 8 de septiembre:

Bitcoin: $125,90 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,19 millones

Ripple: $2.248,22

XRP: $164.145,90

Cardano: $351,06

Polkadot: $1.742,55

Dogecoin: $142,59

Polygon: $153,87

Además, los precios en pesos de los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina al martes 8 de septiembre son los siguientes:

USDT: $1.589,20

DAI: $1.591,68

USDC: $1.589,70

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda reconocida, creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb bajo el respaldo de Ripple. Su objetivo principal es resolver los problemas de costo y tiempo en transferencias internacionales, ofreciendo una alternativa rápida y eficiente.

XRP no utiliza sistemas de minería como el Proof of Work ni validaciones Proof of Stake. En su lugar, opera bajo el algoritmo de consenso "RippleNet", capaz de procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, superando a Bitcoin y Ethereum en eficiencia.

La empresa Ripple ha establecido socios estratégicos con bancos y entidades financieras globales. Esto permite a XRP facilitar pagos rápidos y de bajo costo, ganando terreno en el sector financiero.

Aunque XRP ha enfrentado cuestionamientos por su centralización, sigue siendo una solución eficiente y económica para pagos. Ripple continúa mejorando la infraestructura y la seguridad, fortaleciendo la confianza en su plataforma.

A pesar de problemas legales con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas clave en los pagos internacionales.