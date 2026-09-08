La segunda divisa digital en importancia se mantuvo estable las últimas 24 horas. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y dólares cripto

La red Ethereum, lanzada por Vitalik Buterin, consolidó su valor mediante contratos inteligentes y dApps, pilares fundamentales de la actual Web3.

El ecosistema cripto registra un retroceso general del 0,45%, mientras Bitcoin lidera el sector con un dominio del 58,85% en la capitalización total.

Ethereum cotiza a u$s2.484,90 con una suba diaria del 0,02%, manteniendo una participación del 11,31% en el mercado cripto global de u$s2,68 billones.

Este martes, Ethereum, la segunda criptomoneda en importancia, experimentó un aumento de 0,02% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s2.484,90, con un mercado circulante equivalente a u$s303.231,96 millones, según Binance.

El mercado mundial de criptomonedas alcanza hoy, martes 8 de septiembre, una capitalización de u$s2,68 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 39.642 monedas.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas registró un retroceso del -0,45% en las últimas 24 horas. La participación del mercado cripto tiene a Bitcoin en lo más alto con un 58,85%, Ethereum logró un 11,31%, y las demás monedas un 29,84%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 8 de septiembre, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s78.528,60 (-0,71%)

Ethereum: u$s2.484,90 (0,02%)

BNB: u$s750,66 (1,04%)

Ripple: u$s1,42 (1,48%)

Solana: u$s103,30 (-0,93%)

Cardano: u$s0,22 (0,17%)

Polkadot: u$s1,10 (3,09%)

Dogecoin: u$s0,09 (-0,40%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos en las exchanges argentinas al martes 8 de septiembre:

Bitcoin: $125,90 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,19 millones

Ripple: $2.248,22

Solana: $164.145,90

Cardano: $351,06

Polkadot: $1.742,55

Dogecoin: $142,59

Polygon: $153,87

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al martes 8 de septiembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.589,20

DAI: $1.591,68

USDC: $1.589,50

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum fue lanzado en 2015 por Vitalik Buterin con la misión de expandir las capacidades de la blockchain más allá de las criptomonedas.

Al tiempo que Bitcoin probaba la viabilidad de una moneda descentralizada, Ethereum introdujo el concepto de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (dApps).

Estos contratos son programas autoejecutables que permiten la automatización de acuerdos sin la intervención de terceros, lo que aumenta la seguridad y la eficiencia del sistema.

La financiación de Ethereum fue posible gracias a un exitoso crowdfunding en 2014, que permitió la creación de la criptomoneda Ether (ETH).

Los contratos inteligentes han sido fundamentales para la expansión de Ethereum, ya que permiten que las aplicaciones se ejecuten de manera autónoma y sin necesidad de confianza en un intermediario.

Además, Ethereum popularizó la tokenización, que permitió la creación de nuevos tipos de activos digitales.

Las stablecoins, que están respaldadas por activos tradicionales, y los NFT, que representan bienes únicos y coleccionables en el mundo digital, son ejemplos de cómo la blockchain de Ethereum ha cambiado el panorama de la economía digital.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) ha sido clave para el crecimiento de la red, permitiendo que otros proyectos, como BNB y Avalanche, se construyan sobre su infraestructura.

Además, las soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, han ayudado a mejorar la escalabilidad y reducir los costos de transacción, haciendo de Ethereum una plataforma más eficiente.

Finalmente, Ethereum ha sido un pilar importante en el avance hacia la Web3, una visión de una Internet descentralizada que pone la privacidad y el control en manos de los usuarios, eliminando la necesidad de intermediarios como gobiernos y corporaciones. La Web3 promete una experiencia más segura, transparente y justa para todos.