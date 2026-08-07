Bitget reveló el ranking de las herramientas más buscadas por los argeentinos en julio. Los activos de Micron también experimentó una fuerte demanda

Los activos tokenizados permiten a los usuarios argentinos acceder a exposición global vía tecnología blockchain.

El ranking de Bitget muestra fuerte actividad en tecnología, semiconductores e infraestructura de IA entre los usuarios.

SpaceX fue la acción tokenizada más operada por usuarios argentinos en julio, según un informe de Bitget.

SpaceX (SPCX) fue la acción tokenizada más operada por los usuarios argentinos durante julio, según un informe publicado por Bitget al que tuvo acceso iProUP.

En segundo lugar apareció Micron Technology (MU), DRAM ETF (RDRAM), Circle Internet Group (CRCL) y SanDisk (SNDK), de acuerdo al ranking elaborado por Bitget, el universal exchange (UEX) más grande del mundo.

Los datos de trading del mes pasado mostraron una fuerte actividad alrededor de empresas tecnológicas, fabricantes de semiconductores y activos vinculados a la infraestructura de inteligencia artificial.

Carolina Gama, country manager de Bitget en la Argentina, explica a iProUP que "los activos tokenizados están creando nuevas oportunidades para que los usuarios accedan a exposición a compañías y sectores globales a través de la tecnología blockchain".

Y añade: "En julio observamos una fuerte actividad de trading entre los usuarios argentinos en activos relacionados con tecnología y semiconductores".

"Esto refleja el interés por compañías que están impulsando la innovación en áreas como inteligencia artificial, infraestructura de datos y transformación digital", remarcó.

Carolina Gama, country manager de Bitget en la Argentina: "Los activos tokenizados crean nuevas oportunidades para los usuarios argentinos"

Cuáles son las otras particularidades del ranking

Varios de los activos tokenizados más operados durante julio estuvieron vinculados al ecosistema de semiconductores y memorias, incluyendo Micron Technology (MU), DRAM ETF (RDRAM), SanDisk (SNDK), Intel (INTC) y NVIDIA (NVDA).

El activo tokenizado RDRAM sigue la exposición de un ETF enfocado en DRAM, que permite acceder a empresas involucradas en la industria global de chips de memoria.

La tecnología DRAM (Dynamic Random-Access Memory) es un componente clave utilizado en computadoras, smartphones, sistemas de inteligencia artificial y centros de datos.

El ETF incluye exposición a algunas de las principales compañías globales de memoria y almacenamiento, como Samsung Electronics, SK hynix, Micron Technology, Seagate Technology, Western Digital, SanDisk y Kioxia Holdings.

Estas firmas forman parte de la cadena global de suministro de semiconductores que impulsa el crecimiento de la IA, la computación en la nube y la infraestructura digital.

Top 10 de acciones tokenizadas más operadas por usuarios de Bitget en Argentina durante julio:

1. SPCX — SpaceX

2. MU — Micron Technology

3. RDRAM — DRAM ETF

4. CRCL — Circle Internet Group

5. SNDK — SanDisk

6. OXY — Occidental Petroleum

7. INTC — Intel

8. RCSCO — Cisco

9. FWDI — Forward Industries

10. NVDA — NVIDIA

SpaceX, la acción tokenizada favorita de los argentinos en julio (Fuente: Imagen creada por IA)

Además de las compañías tecnológicas, el ranking de julio también incluyó activos de otros sectores, como Occidental Petroleum (OXY), y mostró la demanda por acceder a diferentes segmentos de la economía global a través de activos tokenizados.

Las acciones tokenizadas representan versiones basadas en blockchain de activos tradicionales del mercado, permitiendo a los usuarios acceder a exposición a compañías globales a través de plataformas digitales.