La firma anunció una revisión de sus protocolos de colaboración con terceros, para evitar que un incidente externo similar ocurra a futuro

La brecha eleva los riesgos de phishing para usuarios y se suma a los u$s3.500 millones en hackeos cripto de 2026.

El incidente se originó en un ataque a su socio ShipMonk, exponiendo nombres, direcciones y teléfonos de clientes.

Trezor confirma una filtración de datos que expuso info de más de 67.000 usuarios, afectando la compra de wallets.

Trezor, la compañía proveedora de billeteras de hardware cripto, enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes: más de 67.000 usuarios habrían sido afectados por una filtración de datos que expuso información sensible de clientes vinculados a la compra de wallets.

El incidente, confirmado por la propia firma y analizado por especialistas en ciberseguridad, se originó en un ataque a su socio logístico ShipMonk, algo que permitió el acceso a nombres, direcciones y números de teléfono de miles de compradores.

Trezor confirmó que 67.000 usuarios quedaron expuestos tras el ataque a su plataforma

La brecha de seguridad, inicialmente reportada en agosto, parecía limitada a unos 13.000 clientes. Sin embargo, nuevas investigaciones revelaron que el número de afectados podría superar los 67.000 usuarios en todo el mundo, algo que multiplica la magnitud del problema.

La exposición de datos personales vinculados a la posesión de criptomonedas genera un riesgo adicional: los atacantes pueden utilizar esta información para campañas de phishing, ingeniería social e –incluso– amenazas físicas, dado que los registros incluyen domicilios.

El caso provocó un fuerte debate en el ecosistema. Analistas como ZachXBT advirtieron que las hardware wallets, tradicionalmente consideradas más seguras que las carteras de software, no están exentas de vulnerabilidades externas.

La polémica se intensificó cuando Changpeng Zhao, fundador de Binance, ironizó que "no ha sido un buen mes para las hardware wallets", al recordar que semanas atrás se detectó un exploit en dispositivos Coldcard que comprometió más de 2.000 BTC.

Trezor, la wallet de hardware cripto, en el ojo de la tormenta por la filtración sufrida en agosto

La compañía confirmó que los fondos de los usuarios no fueron afectados y que las wallets continúan funcionando con normalidad. Sin embargo, recomendó a los clientes estar atentos a correos electrónicos sospechosos y reforzar medidas de seguridad como la autenticación multifactor.

Trezor también anunció una revisión de sus protocolos de colaboración con terceros, en especial con ShipMonk, para evitar que un incidente externo vuelva a comprometer la privacidad de sus clientes.

Los hackeos cripto en 2026 baten récord de filtraciones y pérdidas

La filtración se suma a una serie de hackeos y brechas que marcaron el 2026 como uno de los años más críticos para la seguridad cripto.

Según firmas como TRM Labs, las pérdidas acumuladas por ataques y vulnerabilidades superan los u$s3.500 millones en lo que va del año.

Solo durante el primer semestre del año, se contabilizaron 224 hackeos públicos, con pérdidas estimadas en u$s1.320 millones.

Lo más llamativo es la concentración: apenas tres ataques explicaron casi 64% de las pérdidas, mientras que cuatro incidentes atribuidos a grupos norcoreanos representaron el 45% del total robado:

Explotaciones de contratos inteligentes : fueron la categoría más frecuente, con más de 200 incidentes en H1 2026.

Compromiso de billeteras y claves privadas : causaron pérdidas superiores a u$s444 millones , algo que refleja la vulnerabilidad de los sistemas de custodia personal.

Ataques vinculados a Corea del Norte: representaron alrededor de 66% de las pérdidas totales, con operaciones atribuidas al clúster "TraderTraitor" y al Grupo Lazarus.

En tanto, los CEX (exchanges centralizados) fueron los más expuestos por compromisos de llaves privadas, mientras que los DEX (exchanges descentralizados) sufrieron exploits en contratos inteligentes y ataques a interfaces falsas.