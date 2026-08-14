Changpeng Zhao insinuó que las hardware wallets, consideradas tradicionalmente más seguras, tienen perfiles de riesgo diferentes respecto a las de software

* El incidente de Trezor se suma al robo de Bitcoin de Coldcard, evidenciando riesgos de seguridad.

* Trezor confirmó la exposición de datos de 13.700 clientes por acceso no autorizado a su socio logístico.

* Binance Web3 Wallet y Trust Wallet evitan riesgos de hardware wallets tras filtración de datos de Trezor.

Changpeng Zhao, fundador de Binance, ironizó que "no ha sido un buen mes para las hardware wallets" tras el caso de Trezor, donde se filtraron datos de más de 13.000 clientes por una brecha en su socio logístico ShipMonk.

El comentario se suma al reciente hackeo de Coldcard, que derivó en el robo de más de 2.000 BTC, que hizo dudar a la comunidad en torno a la seguridad que realmente brindan este tipo de plataformas.

Fundador de Binance arremete contra las hardware wallets en su peor semana

El 13 de agosto de 2026, Trezor confirmó que nombres, teléfonos y direcciones de unos 13.700 compradores fueron expuestos tras el acceso no autorizado a los sistemas de ShipMonk.

La compañía advirtió que los afectados podrían ser blanco de ataques de phishing más sofisticados, ingeniería social e incluso amenazas físicas, dado que la filtración vincula identidad y domicilio con la posesión de criptomonedas.

Ante la noticia, Zhao publicó en X que las hardware wallets, consideradas tradicionalmente más seguras, tienen "perfiles de riesgo diferentes" respecto a las de software.

Sostuvo que aplicaciones como Binance Web3 Wallet y Trust Wallet evitan el riesgo de envío físico y la vinculación de identidad con direcciones de criptomonedas.

Changpeng Zhao, exCEO de Binance, arremete contra las hardware wallets tras el caso de Trezor

Aunque aclaró que no considera "malas" a las hardware wallets, destacó que el incidente puso de manifiesto las ventajas que presenta, en contraparte, la autocustodia digital.

Tras el comentario, algunos usuarios acusaron a CZ de aprovechar el incidente para promocionar sus productos, recordando que Trust Wallet sufrió una brecha en diciembre de 2025 que obligó a Binance a gestionar pérdidas de clientes.

También, varios otros criticaron que las carteras de software están igualmente expuestas a riesgos de conexión permanente a la red y recomendaron diversificar entre distintos tipos de wallets.

El hackeo a Coldcard expuso vulnerabilidades críticas y la comunidad se muestra desconfiada

El caso de Trezor se suma al exploit de Coldcard, que permitió el robo de más de u$s116 millones en Bitcoin en cuestión de horas por una falla en la generación de semillas en versiones antiguas del firmware.

Concretamente, un error en el firmware de 2021 debilitó la generación de semillas, lo que redujo la seguridad de 128 bits a apenas 40-72 bits.

Esto redujo drásticamente la entropía, es decir, la imprevisibilidad de las claves, y convirtió un proceso criptográficamente inviable en algo susceptible de ser enumerado offline.

Esto permitió a atacantes reconstruir claves privadas sin necesidad de acceso físico y robar más de 1.800 BTC. Aunque la vulnerabilidad fue corregida en modelos recientes, los fondos creados con claves afectadas quedaron comprometidos.

A partir del 30 de julio de 2026, los atacantes comenzaron a vaciar carteras Coldcard en oleadas. En apenas 25 minutos se drenaron 594 BTC (u$s38 millones) de unas 500 direcciones, y en los días siguientes se repitieron barridas que elevaron el total robado a la cifra mencionada, con más de 5.200 direcciones afectadas.

Se trata del tercer mayor hackeo cripto de 2026, en un año que ya acumulaba más de u$s1.200 millones en pérdidas por incidentes de seguridad.