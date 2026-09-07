Binance fue la única exchange monitoreada en superar los 10.000 millones en volumen spot diario: el monto diario promedio de spot se disparó 188%

Esta entrada de capital spot y demanda de ETF señala una tendencia positiva para la sostenibilidad del mercado de Bitcoin.

El volumen de operaciones spot creció 50% más rápido que los contratos perpetuos, con Binance capturando el 46% del volumen diario.

Un estudio de DeFiLlama para Binance revela que el rally de Bitcoin en agosto fue impulsado por capital spot fresco y demanda de ETF.

El rally de Bitcoin registrado en agosto tuvo un origen distinto al que suele caracterizar los movimientos más bruscos del mercado.

Según un análisis de DeFiLlama Research encargado por Binance, la suba estuvo impulsada por capital fresco en operaciones spot y demanda de fondos cotizados en bolsa (ETF), más que por apalancamiento.

El informe, titulado "Bought, Not Levered: What Actually Drove Bitcoin’s August Rally", concluye que el repunte fue "comprado, no apalancado", y que la actividad en Binance fue determinante.

Binance revela los factores que impulsaron el precio de Bitcoin en agosto

El estudio revela que el volumen spot creció 50% más rápido que el de contratos perpetuos durante el rally.

El volumen diario promedio de operaciones spot saltó 153% hasta los u$s50.800 millones, mientras que los perpetuos aumentaron 109% hasta u$s252.600 millones.

Como consecuencia, la relación entre ambos cayó 17,4%, algo que indica que el impulso provino de compras directas de Bitcoin y no de posiciones apalancadas.

Bitcoin sorprendió en agosto y un informe de Binance reveló el origen de la suba. (Imagen creada con IA)

Otro dato relevante es que el open interest denominado en BTC cayó 8,5%, pasando de 341.000 a 312.000 BTC, incluso cuando el open interest en dólares escaló hasta casi u$s26.000 millones.

Esto sugiere que los traders redujeron exposición en contratos, mientras ingresaba capital nuevo en spot.

El informe destaca que Binance capturó aproximadamente el doble de ingresos en BTC que OKX, con un incremento de u$s2.630 millones en balances frente a los u$s1.270 millones de su competidor.

Además, fue la única exchange monitoreada en superar los u$s10.000 millones de volumen spot diario, alcanzando un promedio de u$s13.690 millones, algo que representó el 46% del total entre las plataformas analizadas.

La conclusión general es que el rally de agosto estuvo respaldado por capital spot fresco y demanda de ETF, algo que constituye una señal positiva para la sostenibilidad del movimiento.

Según DeFiLlama, los flujos entre exchanges y el comportamiento del volumen podrían ofrecer una indicación temprana de si esa demanda se mantendrá o se desacelerará en los próximos meses.