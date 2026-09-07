La criptomoneda número uno bajó 0,71% en las últimas 24 horas. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y el mercado de dólares cripto

La cotización de stablecoins en Argentina como USDT y DAI se ubica cerca de los $1.587 pesos, reflejando el impacto local del ecosistema cripto.

El mercado global de activos digitales acumula una capitalización de u$s2,69 billones, con Bitcoin manteniendo una dominancia del 59,01% frente a Ethereum.

Bitcoin cotiza a u$s79.114,02 tras registrar una baja del 0,71% en las últimas 24 horas, según datos de Binance sobre la principal criptomoneda.

Bitcoin, la criptomoneda principal, bajó un 0,71% en las últimas 24 horas y su precio actual es de u$s79.114,02, con un circulante de u$s1,59 billones, de acuerdo con cifras de Binance.

CoinMarketCap registra este lunes 7 de septiembre un total de u$s2,69 billones en capitalización de mercado para más de 39.434 criptomonedas.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales decreció un -0,41% en el último día. Bitcoin lidera con una dominancia del 59,01%, mientras Ethereum capturó un 11,27%. Las demás criptomonedas concentraron el 29,72% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este lunes 7 de septiembre:

Bitcoin: u$s79.114,02 (-0,71%)

Ethereum: u$s2.484,83 (0,09%)

BNB: u$s744,12 (-0,14%)

Ripple: u$s1,40 (-0,85%)

Solana: u$s104,41 (-1,41%)

Cardano: u$s0,22 (1,58%)

Polkadot: u$s1,06 (9,49%)

Dogecoin: u$s0,09 (1,66%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este lunes 7 de septiembre, las exchanges más reconocidas de Argentina presentan los siguientes precios en pesos para las principales criptomonedas:

Bitcoin: $126,78 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,18 millones

Ripple: $2.224,57

Solana: $166.084,30

Cardano: $351,55

Polkadot: $1.673,63

Dogecoin: $143,98

Polygon: $153,79

Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al lunes 7 de septiembre:

USDT: $1.586,90

DAI: $1.589,96

USDC: $1.588,50

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el enigmático creador Satoshi Nakamoto, revolucionó el sistema financiero al convertirse en la primera criptomoneda. Su objetivo es proporcionar una alternativa descentralizada de pagos sin la intervención de bancos o gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso basado en "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos complejos. Esto garantiza la seguridad de la red, aunque genera un alto consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro, debido a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores interesados en proteger su dinero frente a la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta problemas como la escalabilidad y los altos costos de transacción. Para solucionarlo, se han desarrollado herramientas como la Lightning Network, que mejoran la velocidad y reducen los costos.

Bitcoin ha sido objeto de críticas debido a su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas de valor, pero sigue siendo la criptomoneda más destacada con un impacto significativo en el ámbito financiero global.