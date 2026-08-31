El acuerdo abarca comercio con inteligencia artificial y evalúa modelos de negocio ligados al Open USD, la stablecoin impulsada por Open Standard

Este plan global de Visa ya se aplica en Argentina, donde permite a fintechs como Lemon procesar pagos internacionales con stablecoins.

Visa se asoció con Dunamu, la empresa matriz del exchange surcoreano Upbit, para explorar pagos con stablecoins, remesas transfronterizas y comercio impulsado por inteligencia artificial.

La alianza estratégica combina la tecnología de activos digitales de Dunamu con la red global de pagos de Visa para desarrollar servicios de pago, remesas y liquidación en los principales mercados.

El anuncio se conoció este viernes, luego de que el CEO de Dunamu, Oh Kyung-seok, y el presidente global de Visa, Oliver Jenkyn, presentaran la hoja de ruta conjunta el 26 de agosto en el Global Market Support Center de Visa en San Francisco.

"La expansión de la IA, las stablecoins y la tokenización es una tendencia clave que cambiará la forma en que operan las finanzas y el comercio", afirmó Oh Kyung-seok, quien agregó que el objetivo es conectar los activos digitales con las finanzas tradicionales.

Qué lugar ocupa el OUSD en el acuerdo con Visa

Dunamu y Visa evalúan modelos de negocio vinculados al Open USD, la stablecoin respaldada por dólares que Open Standard presentó en junio. Más de 140 empresas se sumaron para utilizarla, entre ellas Visa, Mastercard, Stripe, Coinbase y BlackRock.

Sin embargo, Dunamu aclaró que el OUSD es solo uno de los varios proyectos de stablecoins que analiza y que todavía no priorizó ninguno en particular. La precisión llega después de que en julio Upbit remarcara que no participa en la emisión del OUSD, pese a que su operadora había sido mencionada entre las compañías involucradas en esa iniciativa.

El anuncio se produce apenas dos días después de que Visa firmara un acuerdo separado con Shinhan Financial Group, otro gigante financiero surcoreano, para trabajar en stablecoins, inteligencia artificial y pagos entre empresas.

El comercio con IA, el otro eje de la alianza

Además de los pagos, Dunamu y Visa van a explorar el comercio agéntico, un esquema en el que agentes de inteligencia artificial pueden buscar productos y servicios y ejecutar compras y pagos en nombre de un usuario.

Las compañías van a analizar cómo combinar esa capa de IA con infraestructura de liquidación basada en stablecoins, aunque todavía no definieron una estructura técnica ni un cronograma de lanzamiento.

Ninguna de las dos empresas precisó qué blockchain utilizarán, qué mercados quedarán habilitados en una primera etapa ni qué modelo de custodia aplicarán. El propio comunicado de Dunamu remarca que el desarrollo será gradual y que dependerá del marco regulatorio de cada país, un punto sensible en Corea del Sur, donde las reglas de control de cambios y prevención de lavado de activos todavía están definiéndose para las stablecoins.

Un movimiento que también pisa fuerte en la Argentina

Visa ya viene profundizando su estrategia de stablecoins en mercados con alta volatilidad cambiaria, y la Argentina es uno de los casos donde más avanzó. La compañía integró en los últimos meses su red Visa Direct con Zerohash para habilitar pagos transfronterizos en USDC y USDT, un desarrollo del que ya se benefician fintechs locales como Lemon.

Esa billetera, con más de 2,5 millones de tarjetas Visa emitidas entre la Argentina, Perú, Colombia y Brasil, procesó pagos internacionales que le permitieron a sus usuarios esquivar la percepción del 30% de la RG 5617 durante las vacaciones de invierno, al liquidar el consumo en una moneda estable y no en pesos.

En ese contexto, la alianza con Dunamu suma otro antecedente a una estrategia global de Visa que combina infraestructura de stablecoins, alianzas bancarias y comercio impulsado por IA, con la Argentina entre los mercados donde ese modelo ya empezó a traducirse en un uso cotidiano.