Tras modificar su perspectiva bajista, el referente de análisis técnico advierte sobre una posible ventana de entrada en el actual ciclo cripto

Woo prevé un retroceso de Bitcoin hasta u$s71.000 como oportunidad de compra antes de consolidar la recuperación.

Su cambio de postura se basa en indicadores on-chain como el Macro Cycle Risk Model, que marca un riesgo del 0%.

El analista Willy Woo eleva a más del 90% la probabilidad de que Bitcoin haya tocado el piso de su ciclo bajista actual.

Willy Woo, uno de los analistas on-chain más seguidos del mercado cripto, elevó a más del 90% la probabilidad de que Bitcoin haya tocado el piso de su ciclo bajista actual, según publicó este domingo en su cuenta de X.

El trader, que a mediados de agosto proyectaba una caída hasta la zona de los u$s40.000, cambió de postura tras revisar varios indicadores on-chain.

Aseguró que su Macro Cycle Risk Model marca un riesgo del 0% desde hace un mes, algo que atribuyó a que "las condiciones de liquidez muestran un mínimo de riesgo macroeconómico de manual".

"Estimamos un fondo de ciclo hace dos semanas, y la semana pasada la elevamos a 80-90%. Diría que esta semana está por encima del 90%", escribió Woo, quien de todos modos anticipó que en el corto plazo Bitcoin podría retroceder hasta los u$s71.000 antes de consolidar una recuperación.

Qué indicadores usa Willy Woo para marcar el piso

Woo explicó que el modelo SOPR, que mide si los inversores venden con ganancia o pérdida, "parece haber alcanzado su punto máximo", lo que sugiere el inicio de una toma de ganancias de corto plazo.

A esto sumó que "los flujos de capital hacia la red están alcanzando su punto máximo", una señal que, de confirmarse, podría traducirse en una baja de precio de entre una y tres semanas.

Sobre el indicador VWAP, el analista precisó que Bitcoin "aún muestra que está sobrecomprado, pero ya no en niveles extremos". La lectura contrasta con otra interpretación del SOPR difundida días atrás por otro analista de mercado, que había identificado en ese mismo indicador un giro de tendencia bajista a alcista por primera vez en once meses.

Qué nivel de precio proyecta el analista para la recuperación

"En general, tenemos fuertes indicios de que estamos en el fondo del ciclo y puede que se presente una oportunidad de compra en la caída", sostuvo Woo. El trader detalló que está fuera del mercado desde septiembre del año pasado y que ya comenzó a reingresar de forma gradual. "Si llegamos a u$s71.000 aproximadamente, completaré mi compra", afirmó.

Al momento de esta nota, el 7 de septiembre, Bitcoin cotizaba en torno a los u$s79.000, todavía lejos tanto del piso que Woo señala como zona de compra como del máximo histórico que la criptomoneda marcó en octubre de 2025.

El debate sobre el ciclo de cuatro años sigue abierto

El cambio de postura de Woo se da en medio de una discusión más amplia entre analistas sobre la vigencia del clásico ciclo de cuatro años de Bitcoin, ligado a los halvings.

Mientras algunos traders sostienen que 2026 debía ser, por patrón histórico, un año bajista con mínimos incluso por debajo de los ya registrados, otras firmas de inversión vienen sosteniendo que la adopción institucional rompió ese esquema tradicional.

Para inversores argentinos que usan a Bitcoin como resguardo frente a la devaluación del peso, este tipo de señales técnicas suele tomarse como referencia para decidir el momento de entrada, aunque los propios analistas remarcan que se trata de proyecciones y no de certezas de mercado.