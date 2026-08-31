Willy Woo estimó entre un 80% y 90% de probabilidades de que Bitcoin haya marcado el piso de su ciclo. Flujos on-chain y riesgo geopolítico

El mercado de las criptomonedas procesa señales decisivas sobre el rumbo de mediano y largo plazo. De acuerdo con un informe elaborado por el analista y trader profesional Willy Woo, el precio de Bitcoin (BTC) presenta entre un 80% y 90% de probabilidades de haber confirmado el mínimo de su ciclo, marcando el final de una fase bajista que se extendió durante los últimos seis meses.

El especialista precisó que, tras un prolongado período de debilidad, la liquidez regresó a la red blockchain, impulsando una drástica disminución en las métricas de vulnerabilidad técnica.

El diagnóstico se apoya en los registros cuantitativos de su indicador Macro Cycle Risk Model, donde el nivel de riesgo macroeconómico descendió hasta situarse prácticamente en cero, consolidando una estructura de mínimos más sólidos en las cotizaciones.

¿Qué indicadores on-chain confirman el piso en la cotización de Bitcoin?

El análisis técnico y de fundamentos en la cadena de bloques identifica tres factores operativos que sustentan el cambio de tendencia:

Retorno de flujos de capital a terreno positivo: Las métricas de volumen muestran que los ingresos de fondos hacia la red dejaron de deteriorarse y comenzaron a fortalecerse de manera estructural.

Las métricas de volumen muestran que los ingresos de fondos hacia la red dejaron de deteriorarse y comenzaron a fortalecerse de manera estructural. Recuperación del costo base de inversores recientes: La cotización de Bitcoin logró posicionarse por encima del precio promedio de entrada de los compradores de corto plazo, observándose un incremento acelerado en esta base de costo.

La cotización de Bitcoin logró posicionarse por encima del precio promedio de entrada de los compradores de corto plazo, observándose un incremento acelerado en esta base de costo. Período de contracción más corto: Woo remarcó que, de ratificarse este comportamiento, el ecosistema habrá completado una de las fases bajistas de menor duración relativa dentro de la serie histórica de la criptomoneda líder.

¿Qué advierte el analista en el corto plazo y cómo influye el contexto macroeconómico?

Pese al optimismo proyectado para el ciclo general, el especialista sugirió cautela para quienes buscan compras tácticas inmediatas debido a divergencias técnicas de corto plazo:

"Para aquellos que buscan oportunidades de compra tácticas, dejaré de lado los modelos a largo plazo y me centraré en marcos temporales más cortos. Puede que esté en juego una divergencia bajista oculta; el precio subió demasiado rápido para los estándares de BTC y necesita retroceder para un período de enfriamiento", explicó Woo, advirtiendo además sobre un posible patrón de distribución.

A este escenario técnico se suma la volatilidad geopolítica global: el valor de Bitcoin retrocedió hacia la zona de los u$s78.000 tras la reactivación de tensiones militares entre Estados Unidos e Irán, un factor exógeno que impulsó al alza el valor del petróleo, renovó la cautela inflacionaria y mantiene abierta la discusión sobre el sendero de tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense (Fed).