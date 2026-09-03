La criptomoneda número uno por capitalización tuvo un alza del 4,31% en 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

La cotización de Bitcoin en Argentina escala hasta los $129,52 millones, impulsada por un incremento generalizado en el valor de las monedas digitales.

El mercado cripto global alcanzó una capitalización de u$s2,71 billones, con Bitcoin manteniendo una dominancia del 59,80% sobre el resto de activos.

Bitcoin alcanzó los u$s80.814,18 tras registrar una suba del 4,31% en las últimas 24 horas, consolidándose como la criptomoneda líder del mercado.

Bitcoin, la criptomoneda líder, reporta un incremento de 4,31% en las últimas 24 horas y se opera en Binance este jueves a u$s80.814,18, con una capitalización de mercado de u$s1,62 billones.

Las criptomonedas suman este jueves 3 de septiembre una capitalización global de u$s2,71 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 39.393 monedas.

En consecuencia, las criptomonedas mostraron un incremento del 4,08% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con un 59,80% de dominancia, seguido por Ethereum con el 11,21%. Las otras monedas digitales agruparon el 28,99% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este jueves 3 de septiembre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s80.814,18 (4,31%)

Ethereum: u$s2.492,14 (3,99%)

BNB: u$s719,86 (4,63%)

Ripple: u$s1,46 (8,95%)

Solana: u$s104,09 (4,53%)

Cardano: u$s0,22 (12,33%)

Polkadot: u$s0,89 (3,83%)

Dogecoin: u$s0,09 (9,12%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al jueves 3 de septiembre:

Bitcoin: $129,52 millones

Ethereum: $3,97 millones

BNB: $1,15 millones

Ripple: $2.322,99

Solana: $166.009,50

Cardano: $351,79

Polkadot: $1.413,76

Dogecoin: $141,71

Polygon: $150,83

Asimismo, lo valores en pesos de los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al jueves 3 de septiembre son los siguientes:

USDT: $1.589,20

DAI: $1.593,85

USDC: $1.589,30

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador anónimo Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda que ha revolucionado la forma en que realizamos transacciones financieras. Su objetivo es ofrecer una alternativa descentralizada sin la necesidad de intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones realizando complejos cálculos matemáticos. Este sistema asegura la seguridad de la red, aunque también implica un gran consumo de energía.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado no solo como moneda, sino como un refugio de valor, debido a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo hace atractivo para los inversores que buscan protegerse de la inflación.

A pesar de los problemas relacionados con la escalabilidad y los costos de transacción, se han implementado soluciones como la Lightning Network para mejorar estos aspectos.

Bitcoin también ha sido criticada por su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas en el valor, pero sigue siendo la criptomoneda más relevante con un impacto significativo en el sistema financiero global.