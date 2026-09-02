La criptomoneda de mayor capitalización bajó 0,59% en las últimas 24 horas, Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales

El mercado global de criptomonedas cayó 0,65%, con Bitcoin manteniendo su liderazgo del 59,64% del total.

El valor de las criptomonedas en Argentina alcanzó $124,20 millones para Bitcoin y más de $1.594 para stablecoins.

Bitcoin cotiza a u$s77.069,68 este 2 de septiembre de 2026, mostrando una baja del 0,59% en 24 horas.

Con una capitalización de mercado de u$s1,55 billones, Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más importante, bajó 0,59% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s77.069,68 este miércoles, de acuerdo con Binance.

El total del mercado de criptomonedas supera los u$s2,59 billones este miércoles 2 de septiembre, según el monitoreo de 39.377 monedas en CoinMarketCap.

Por lo tanto, el circulante total de criptomonedas subió un -0,65% en las últimas 24 horas. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 59,64%, Ethereum ocupa un 11,17%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 29,19%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este miércoles 2 de septiembre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s77.069,68 (-0,59%)

Ethereum: u$s2.374,56 (-2,37%)

BNB: u$s685,27 (0,21%)

Ripple: u$s1,33 (-2,63%)

Solana: u$s98,50 (-2,35%)

Cardano: u$s0,19 (-1,38%)

Polkadot: u$s0,85 (-1,49%)

Dogecoin: u$s0,08 (-1,15%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, miércoles 2 de septiembre, las principales criptomonedas tienen estos valores en pesos en las plataformas locales más destacadas:

Bitcoin: $124,20 millones

Ethereum: $3,80 millones

BNB: $1,10 millones

Ripple: $2.130,84

Solana: $157.930,20

Cardano: $313,01

Polkadot: $1.365,26

Dogecoin: $130,01

Polygon: $145,62

En el mercado argentino, los dólares cripto o stablecoins más comunes tienen este miércoles 2 de septiembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.594,50

DAI: $1.597,89

USDC: $1.596,80

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador anónimo conocido como Satoshi Nakamoto, fue la primera criptomoneda en transformar el sistema financiero global. Su objetivo es ofrecer una forma descentralizada de realizar pagos sin depender de bancos ni gobiernos.

Bitcoin funciona mediante un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos. Este proceso asegura la seguridad de la red, aunque tiene como inconveniente un alto consumo de energía.

Con el paso del tiempo, Bitcoin ha sido adoptado no solo como moneda, sino como un refugio de valor, gracias a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan proteger su dinero de la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta retos como la escalabilidad y los altos costos de las transacciones. La Lightning Network es una de las soluciones que busca mejorar estos aspectos.

Bitcoin también ha estado bajo escrutinio por su uso en actividades ilícitas y las fluctuaciones extremas en su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más importante, con un impacto significativo en el sector financiero global.