En las últimas 24 horas, la criptomoneda más importante descendió 1,78%. Cómo son los precios de otras monedas y dólares digitales

Este martes, Bitcoin, logró una capitalización de u$s1,56 billones, tras experimentar un alza de 1,78% en las últimas 24 horas, operando a u$s77.474,39 en la plataforma de Binance.

Las criptomonedas suman este martes 1 de septiembre una capitalización global de u$s2,61 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 39.364 monedas.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales decreció un -1,45% en el último día. Con respecto a la participación en el mercado cripto, Bitcoin domina con un 59,56%, Ethereum lo sigue con un 11,24%, y el resto suma un 29,20%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 1 de septiembre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s77.474,39 (-1,78%)

Ethereum: u$s2.432,77 (-1,54%)

BNB: u$s685,21 (-0,87%)

Ripple: u$s1,37 (-0,91%)

Solana: u$s100,96 (-2,50%)

Cardano: u$s0,20 (0,52%)

Polkadot: u$s0,88 (5,39%)

Dogecoin: u$s0,08 (-1%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este martes 1 de septiembre, las exchanges más reconocidas de Argentina presentan los siguientes precios en pesos para las principales criptomonedas:

Bitcoin: $124,90 millones

Ethereum: $3,88 millones

BNB: $1,10 millones

Ripple: $2.194,74

Solana: $161.815,40

Cardano: $317,99

Polkadot: $1.413,18

Dogecoin: $132,01

Polygon: $146,49

Asimismo, este martes 1 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina presentan las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.595,80

DAI: $1.600,64

USDC: $1.596,70

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Adquirir criptomonedas en Argentina requiere una cuenta en una exchange autorizada, como Binance, Bitget y otras plataformas, que operan como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), avaladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), permitiendo realizar transferencias en pesos para fondear la cuenta y adquirir criptomonedas.

A continuación, se debe seleccionar la criptomoneda deseada y comprarla con pesos. En algunos casos, es posible pagar con tarjeta de crédito, mediante proveedores internacionales o Mercado Pago.

Las exchanges también permiten intercambiar criptomonedas y transferir activos digitales usando QR o claves públicas hacia otras billeteras virtuales.

Otra opción es usar el sistema persona a persona (P2P), que facilita la compra directa entre usuarios.

En este caso, se puede pagar con cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Es fundamental verificar la reputación del vendedor y el tiempo promedio de liberación de fondos.

Por último, se recomienda evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha recibido reclamos por estafas.

Esto se debe a la falta de mecanismos de seguridad, lo que deja a los usuarios expuestos a fraudes y robos de información.