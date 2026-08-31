En medio de la euforia cripto, operadores y especialistas trazan nuevos escenarios para la evolución de Solana y el mercado de activos digitales

El mercado de criptomonedas amplía su sendero de recuperación y tracciona a los principales activos de alta capitalización. En las últimas jornadas, el token nativo de la red Solana (SOL) protagonizó un repunte decisivo al superar la barrera psicológica de los u$s100 y afirmarse en la zona de los u$s104 por unidad, nivel sobre el cual intenta consolidar un piso firme para sostener su actual ciclo alcista.

La cotización del activo experimentó una pausa de consolidación con variaciones en torno al 0,3% en 24 horas, según registros de plataformas de mercado, en sintonía con la cautela generalizada de las plazas globales ante las deliberaciones de política monetaria en Estados Unidos.

El comportamiento del activo despierta el interés de los operadores, quienes monitorean si la firmeza por encima de los tres dígitos constituye el inicio de una fase de expansión prolongada o si enfrentará tomas de ganancias en el corto plazo.

¿Qué anticipa el análisis técnico sobre el rumbo del precio de Solana?

Las lecturas cuantitativas recopiladas por plataformas de análisis de mercado reflejan un panorama mayoritariamente constructivo para la cotización de SOL:

Inclinación alcista predominante: De acuerdo con las métricas del portal especializado CoinCodex, el 71% de los indicadores técnicos muestra una configuración favorable a la continuidad del movimiento comprador

Señales de continuidad: Sobre un panel de 34 indicadores técnicos evaluados , 23 señalan una proyección alcista, consolidando un sesgo positivo pese al sentimiento neutral que exhibe el mercado general

Metas de precio a 30 y 90 días: Las proyecciones de los modelos algorítmicos ubican un objetivo estimado cercano a los u$s126,26 dentro del plazo de un mes, mientras que la proyección a tres meses escala hasta la zona de los u$s136,63 por token

¿Cómo condiciona el escenario macroeconómico y la Fed a los activos digitales?

La evolución del precio de Solana y del resto de los activos de riesgo se encuentra fuertemente influenciada por las señales macroeconómicas que emite la Reserva Federal (Fed) en el marco del simposio anual de Jackson Hole: