Los validadores de Solana comenzaron el domingo a votar tres propuestas de gobernanza, en un proceso que se extiende hasta el jueves alrededor de las 12:30.

Los votos se ponderan según la cantidad de SOL apostada en staking. Eso significa que el peso de la decisión recae en los validadores (son los operadores que gestionan los nodos de la red) y en los titulares comunes que delegaron sus monedas a un validador para que apueste en su nombre.

Dos de las tres propuestas afectan directamente la oferta circulante del token. La tercera define las reglas del propio juego.

Qué cambia con la nueva propuesta de Solana

A la hora de mencionar lo que cambia con SGP-0002, hay que resaltar algunas cosas. Solana reduce actualmente la cantidad de SOL nuevos que emite a un ritmo del 15% anual hasta alcanzar un piso predefinido. SGP-0002 duplicaría esa velocidad al 30% anual.

El efecto concreto es que la red llegaría a su límite de emisión mínima varios años antes de lo previsto en el cronograma original. Menos tokens nuevos entrando en circulación por unidad de tiempo.

Es la propuesta menos vistosa de las dos pero, en términos de impacto sobre la oferta total, la más significativa. La emisión acumulada que se evitaría se mide en millones de tokens a lo largo de varios años.

Las tres propuestas de Solana que pueden disparar su precio (generado con IA)

El nuevo cobro de tarifas que vota Solana

SGP-0003 modifica cómo se cobra y cómo se reparte el costo de una transacción en la red.

La tarifa se dividiría en dos componentes. Una porción fija va a quien produce el bloque. Una porción separada, escalada según la cantidad de trabajo computacional que demanda la transacción, se destruye de forma permanente.

Según el analista financiero Rodrigo Mansilla, ese cambio llevaría las quemas diarias "desde aproximadamente 650 SOL hasta un rango de entre 7.500 y 9.000 SOL". A los precios del lunes, eso equivale a pasar de unos u$s61.000 a un máximo cercano a los u$s846.000 diarios.

El dato suena espectacular, pero conviene ponerlo en contexto de escala. Incluso en el techo del rango proyectado, esos 9.000 SOL quemados por día compiten contra una emisión diaria varias veces superior. El cambio de tarifas por sí solo no convierte a SOL en un activo deflacionario.

Camila Peralta, analista de tokenomics en protocolos de capa 1, señala por qué las dos propuestas están agrupadas: "Ninguna de las dos alcanza sola. La quema multiplicada por 14 suena enorme porque el número base es muy chico, pero sigue siendo marginal frente a lo que la red emite."

La experta considera que "lo que realmente mueve la aguja es la combinación: reducir emisión por un lado y aumentar destrucción por el otro. Si pasa una sola de las dos, el efecto neto sobre la oferta es mucho menor de lo que el titular sugiere."

El nuevo modelo de Solana genera dudas

Acá está el detalle más incómodo del proceso, y el que varios observadores del ecosistema están señalando como un cuestionamiento.

SGP-0001, la tercera propuesta, no afecta la oferta pero ratifica un documento que la red denomina la Constitución de Solana. Ese texto establece cómo se toman las decisiones y activa formalmente el software que ejecuta las votaciones.

Hasta ahora, los cambios en Solana se acordaban de manera informal entre los desarrolladores principales y los operadores más grandes. SGP-0001 es lo que convertiría ese acuerdo tácito en un procedimiento formal.

El problema es que las tres votaciones corren en simultáneo. Las dos propuestas sobre la oferta se están votando a través del mismo sistema que SGP-0001 pretende ratificar, y los resultados se contarán antes de que se sepa si las reglas que rigen ese conteo fueron aprobadas.

Federico Salgado, especialista en gobernanza de protocolos descentralizados, describe el problema: "Es un caso de circularidad procedimental. Estás usando un mecanismo para decidir si ese mecanismo es válido, y al mismo tiempo lo estás usando para decidir otras dos cosas de fondo."

Salgado advierte que "si SGP-0001 no alcanza el umbral, queda abierta la pregunta de qué estatus tienen los resultados de las otras dos. No es un problema técnico, es un problema de legitimidad, y en gobernanza descentralizada la legitimidad es todo lo que hay."

Cómo está el precio de SOL mientras se vota

SOL cotizaba por encima de los u$s96 en el arranque de la semana (lunes), con un avance del 1,6% en 24 horas y del 28% en la última semana.

Ese repunte semanal se enmarca en el rally general del mercado cripto que se disparó tras el anuncio del Tesoro de Estados Unidos sobre compras de deuda de largo plazo, y no responde específicamente a las propuestas de gobernanza.

El punto que conviene tener presente es que ninguna de las tres propuestas aborda la demanda. Todas operan sobre la oferta. Menos tokens creados, más tokens destruidos. Si la demanda de SOL no acompaña, el efecto sobre el precio de una reducción de oferta puede ser mucho menor de lo que la aritmética simple sugiere.