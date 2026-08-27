Con un volumen de u$s679 millones en el MLC, el fixing recalentó la plaza cambiaria. Vencimientos del Estado y licitación de deuda
27.08.2026 • 13:41hs • Economía
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Tensión con el dólar mayorista por el "fixing": qué es este mecanismo y por qué presiona las cotizaciones
La plaza cambiaria atravesó jornadas de marcada tensión operativa vinculadas directamente con el calendario de pagos de la deuda soberana. En las operaciones de fines de agosto de 2026, el tipo de cambio mayorista avanzó hasta los $1.514 (tras tocar un pico intradiario de $1.515), mientras que en la pizarra minorista del Banco Nación la divisa subió a $1.535 -llevando al dólar tarjeta cerca de los $2.000-, y los dólares financieros se acomodaron con el Contado con Liquidación sobre los $1.600 y el MEP por encima de los $1.540, según reportaron la agencia Noticias Argentinas (NA) y la consultora Wise Capital.
Detrás de este reacomodamiento del billete operó un factor técnico determinante en la City: la fecha de "fixing", el mecanismo regulatorio mediante el cual se determina el precio oficial de la divisa para calcular la liquidación en pesos de títulos de deuda vinculados a la evolución del dólar.
La presión compradora sobre el Mercado Libre de Cambios elevó el volumen operado a u$s679 millones en una sola rueda, un registro que superó con amplitud el promedio diario mensual de u$s510 millones, coincidiendo con la licitación del Ministerio de Economía para refinanciar $12,6 billones en vencimientos del Tesoro y la cancelación final de las letras Lelink.
Qué es el "fixing" y por qué presiona al tipo de cambio oficial
El fixing es el procedimiento mediante el cual la autoridad monetaria determina y publica el tipo de cambio de referencia de una rueda determinada, el cual opera como parámetro legal obligatorio para saldar contratos financieros en moneda local:
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Cancelación del bono D31G6: En esta oportunidad, el mercado enfrentó la fecha de fijación del valor del bono D31G6, un compromiso que representa para el Estado nacional vencimientos por un equivalente a u$s2.595 millones (casi u$s2.600 millones a liquidar a fin de mes).
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Determinación del costo fiscal en pesos: Cuanto más alto resulte el precio del dólar mayorista en la fecha del fixing, mayor es la cantidad de pesos que el Tesoro debe desembolsar para cancelar los títulos dólar linked y Lelink a sus tenedores.
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Liquidación de contratos en el mercado de futuros: En los días previos y durante el fixing, las posiciones abiertas en Rofex y MAE convergen hacia el tipo de cambio oficial, disparando la demanda de coberturas cambiarias y presionando la cotización de contado.
Qué estrategia aplica el equipo económico ante la demanda de cobertura
Para evitar desajustes en el resto del sistema financiero, las autoridades económicas modificaron su esquema de contención en la mesa de operaciones:
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Flexibilización del techo informal del mayorista: De acuerdo con Wise Capital y Noticias Argentinas, el Gobierno optó por relajar la defensa rígida de la barrera de los $1.500 en el segmento mayorista -quedando a 23,8% del techo de la banda fijado en $1.874,22-, con el objetivo de evitar que la absorción de liquidez provoque saltos bruscos en las tasas de interés de corto plazo.
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Oferta de coberturas y futuros del BCRA: El Banco Central mantuvo una activa intervención en el mercado de futuros para moderar las expectativas de devaluación sin resignar de forma directa divisas líquidas de las reservas internacionales.
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Menú de licitación acotado al mandato: Para refinanciar los $12,6 billones, el Palacio de Hacienda estructuró un menú de cinco instrumentos de tasa fija, CER y dólar linked de corta duración, evitando emitir deuda posterior al mandato actual o nuevos títulos en moneda extranjera ante un riesgo país ubicado en 517 puntos básicos y un rendimiento soberano del 10,5%.