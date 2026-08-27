Con un volumen de u$s679 millones en el MLC, el fixing recalentó la plaza cambiaria. Vencimientos del Estado y licitación de deuda

Ante la presión, el Gobierno flexibilizó el techo del dólar mayorista y usó futuros para moderar expectativas y refinanciar deuda.

El "fixing" determina el precio oficial para cancelar bonos como el D31G6 por u$s2.595 M y $12,6 billones del Tesoro.

El dólar mayorista alcanzó $1.514 por el "fixing" de deuda, impactando al minorista y CCL; elevando el volumen a u$s679 M.

La plaza cambiaria atravesó jornadas de marcada tensión operativa vinculadas directamente con el calendario de pagos de la deuda soberana. En las operaciones de fines de agosto de 2026, el tipo de cambio mayorista avanzó hasta los $1.514 (tras tocar un pico intradiario de $1.515), mientras que en la pizarra minorista del Banco Nación la divisa subió a $1.535 -llevando al dólar tarjeta cerca de los $2.000-, y los dólares financieros se acomodaron con el Contado con Liquidación sobre los $1.600 y el MEP por encima de los $1.540, según reportaron la agencia Noticias Argentinas (NA) y la consultora Wise Capital.

Detrás de este reacomodamiento del billete operó un factor técnico determinante en la City: la fecha de "fixing", el mecanismo regulatorio mediante el cual se determina el precio oficial de la divisa para calcular la liquidación en pesos de títulos de deuda vinculados a la evolución del dólar.

La presión compradora sobre el Mercado Libre de Cambios elevó el volumen operado a u$s679 millones en una sola rueda, un registro que superó con amplitud el promedio diario mensual de u$s510 millones, coincidiendo con la licitación del Ministerio de Economía para refinanciar $12,6 billones en vencimientos del Tesoro y la cancelación final de las letras Lelink.

Qué es el "fixing" y por qué presiona al tipo de cambio oficial

El fixing es el procedimiento mediante el cual la autoridad monetaria determina y publica el tipo de cambio de referencia de una rueda determinada, el cual opera como parámetro legal obligatorio para saldar contratos financieros en moneda local:

Cancelación del bono D31G6: En esta oportunidad, el mercado enfrentó la fecha de fijación del valor del bono D31G6, un compromiso que representa para el Estado nacional vencimientos por un equivalente a u$s2.595 millones (casi u$s2.600 millones a liquidar a fin de mes).

Determinación del costo fiscal en pesos: Cuanto más alto resulte el precio del dólar mayorista en la fecha del fixing, mayor es la cantidad de pesos que el Tesoro debe desembolsar para cancelar los títulos dólar linked y Lelink a sus tenedores.

Liquidación de contratos en el mercado de futuros: En los días previos y durante el fixing, las posiciones abiertas en Rofex y MAE convergen hacia el tipo de cambio oficial, disparando la demanda de coberturas cambiarias y presionando la cotización de contado.

Qué estrategia aplica el equipo económico ante la demanda de cobertura

Para evitar desajustes en el resto del sistema financiero, las autoridades económicas modificaron su esquema de contención en la mesa de operaciones: