Con una merma del 3,24% En las últimas 24 horas, la segunda criptomoneda sigue a la baja. Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales

Ethereum, con una capitalización de u$s294.421,39 millones, registró un retroceso de 3,24% en las últimas 24 horas, llegando a u$s2.439,66 este viernes, según Binance.

Este viernes 28 de agosto, las criptomonedas logran una capitalización total de u$s2,62 billones, según los datos de CoinMarketCap, que monitorea 39.348 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -3,24% en el último día. Bitcoin se posiciona con una participación del mercado cripto de 59,51%, Ethereum con un 11,23%, y las demás monedas lograron un 29,26%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al viernes 28 de agosto, las criptomonedas más importantes se negocian a nivel internacional a los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s77.730,45 (-3,66%)

Ethereum: u$s2.439,66 (-3,24%)

BNB: u$s693,54 (-2,59%)

Ripple: u$s1,39 (-5,20%)

Solana: u$s104,50 (-3,32%)

Cardano: u$s0,20 (-6,30%)

Polkadot: u$s0,85 (-4,45%)

Dogecoin: u$s0,09 (-4,70%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según las plataformas de intercambio argentinas más importantes, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos al viernes 28 de agosto:

Bitcoin: $125,66 millones

Ethereum: $3,92 millones

BNB: $1,12 millones

Ripple: $2.231,62

Solana: $168.585,50

Cardano: $327,08

Polkadot: $1.375,51

Dogecoin: $137,51

Polygon: $174,19

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor uso en Argentina tienen este viernes 28 de agosto las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.604,80

DAI: $1.603,64

USDC: $1.604,90

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin, se ha consolidado como uno de los proyectos más innovadores en el mundo de las criptomonedas.

A diferencia de Bitcoin, que se centra principalmente en ser una moneda descentralizada, Ethereum introdujo la posibilidad de ejecutar aplicaciones descentralizadas (dApps) a través de contratos inteligentes.

Estos contratos permiten que las transacciones y acuerdos se ejecuten automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones, eliminando la necesidad de intermediarios.

El lanzamiento de Ethereum fue posible gracias a una exitosa campaña de financiamiento colectivo en 2014, y su criptomoneda, Ether (ETH), rápidamente se convirtió en una de las más relevantes en el ecosistema blockchain.

Los contratos inteligentes, que son programas autoejecutables, permitieron que Ethereum fuera más allá de las simples transacciones monetarias, abriendo el camino para la automatización de una amplia variedad de procesos en diversas industrias.

Además, Ethereum popularizó el concepto de tokenización, lo que permitió la creación de monedas digitales como las stablecoins y los NFT.

Las stablecoins, cuya cotización está respaldada por activos tradicionales, ofrecen una mayor estabilidad, mientras que los NFT han revolucionado el mercado del arte digital, permitiendo la creación de objetos únicos y coleccionables en forma de tokens.

Otro avance significativo de Ethereum fue la Ethereum Virtual Machine (EVM), que permitió la creación de redes como BNB y Avalanche, basadas en su estructura.

Además, la introducción de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, mejoraron la escalabilidad y el procesamiento de transacciones, permitiendo un mayor rendimiento sin congestionar la red principal.

Ethereum también ha sido un actor clave en el desarrollo de la Web3, una visión de una Internet descentralizada que pone el control de los datos y las transacciones en manos de los usuarios.

Este modelo, que promueve la privacidad, la transparencia y la autonomía, está cambiando la forma en que interactuamos con la red y plantea un futuro donde los intermediarios, como gobiernos y grandes empresas, son reemplazados por tecnologías descentralizadas.