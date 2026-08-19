Circle, la compañía detrás de USD Coin (USDC), logró que su stablecoin referida al euro (EURC) supere los u$s466 millones en circulación

EURC se consolidó como la moneda digital regulada más usada en Europa, abriendo vías para pagos transfronterizos y tesorería.

El valor de EURC creció cinco veces en un año, impulsado por la regulación MiCA y su adopción institucional.

Circle impulsa EURC, su stablecoin en euros, superando los u$s466 millones y consolidándose en el sector cripto.

Circle, una de las principales empresas de criptomonedas, impulsó la adopción de su stablecoin en euros, EURC, que ya supera los u$s466 millones en circulación.

De esta manera, se consolida como la moneda digital regulada más utilizada en Europa bajo la normativa MiCA (Reglamento de Mercados de Criptoactivos, por su sigla en inglés).

El crecimiento se da como parte de una expansión acelerada en exchanges, pagos y operaciones institucionales, con un aumento superior a 100% en el último año.

La stablecoin en euros de Circle valía €80 millones a fines de 2024 y hoy supera los €400 millones

Circle, la firma detrás de USD Coin (USDC), logró que su stablecoin referida al euro supere los €400 millones (aproximadamente u$s466 millones) en circulación.

El avance representa un crecimiento de cinco veces en apenas un año, impulsado por la mayor demanda de liquidez regulada en euros y la expansión hacia nuevos usos como liquidación, cambio de divisas y gestión de tesorería.

EURC se lanzó en Ethereum en junio de 2022 y desde 2023 se expandió a Avalanche, Stellar, Solana y Base, y amplió así su alcance en ecosistemas con fuerte actividad de desarrolladores y liquidez.

A finales de 2024, la circulación rondaba los €80 millones, pero la implementación del reglamento europeo MiCA en 2025 aceleró su adopción institucional.

Circle lidera el mercado de stablecoins en euros con más del 50% y la demanda institucional explota. (Imagen creada con IA)

Hoy, EURC está listado en Coinbase, Kraken, Bitstamp, Bybit y Bitpanda, lo que fortaleció la liquidez en pares EURC/EUR y EURC/USD.

Cómo avanza la regulación MiCA en Europa y cómo impulsó el uso de EURC

El entorno regulatorio de MiCA (Markets in Crypto-Assets), vigente desde diciembre de 2024, fue clave para el crecimiento de la criptomoneda estable vinculada al euro.

La norma exige reservas plenas, transparencia en la gobernanza y derechos de reembolso, lo que permitió a Circle posicionar EURC como un activo confiable para empresas y bancos.

La stablecoin opera bajo un modelo de reservas auditadas y segregadas, con posibilidad de redención 1:1 en euros a través de la plataforma Mint de Circle.

EURC ya representa más de la mitad del mercado de stablecoins en euros, que alcanzó unos €650 millones (aproximadamente u$s700 millones) a mediados de 2026.

Su crecimiento abre nuevas oportunidades para pagos transfronterizos, tesorería corporativa y operaciones de trading en Europa, donde hasta ahora predominaban las stablecoins en dólares.