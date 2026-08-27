La criptomoneda número uno por capitalización tuvo un alza del 3,29% en 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

Este jueves, Bitcoin, la criptomoneda más importante, experimentó un aumento de 3,29% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s80.354,07, con un mercado circulante equivalente a u$s1,61 billones, según Binance.

El ecosistema de criptomonedas alcanza una capitalización total de u$s2,70 billones este jueves 27 de agosto, según datos de CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas presentó un crecimiento del 3,26% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con una participación del 59,73%, seguido de Ethereum con un 11,27%. Las restantes monedas alcanzan un 29%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Para la fecha jueves 27 de agosto, las cotizaciones promedio globales en dólares de las criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s80.354,07 (3,29%)

Ethereum: u$s2.517,97 (3,50%)

BNB: u$s710,15 (2,43%)

Ripple: u$s1,46 (7,02%)

Solana: u$s107 (12,34%)

Cardano: u$s0,22 (5,76%)

Polkadot: u$s0,88 (5,55%)

Dogecoin: u$s0,09 (5,93%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al jueves 27 de agosto:

Bitcoin: $130,01 millones

Ethereum: $4,05 millones

BNB: $1,14 millones

Ripple: $2.350,53

Solana: $172.047,50

Cardano: $346,04

Polkadot: $1.417,56

Dogecoin: $143,58

Polygon: $173,40

Además, al jueves 27 de agosto, los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina registran las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.603

DAI: $1.602,40

USDC: $1.603,50

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, la primera criptomoneda creada en 2009 por Satoshi Nakamoto, marcó un hito al revolucionar el sistema financiero global. Su propósito es ofrecer una alternativa descentralizada de pago sin depender de bancos o gobiernos.

Bitcoin opera mediante un sistema de consenso basado en "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos complejos. Este mecanismo asegura la seguridad de la red, aunque requiere un alto consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado no solo como moneda, sino como un refugio de valor, similar al oro, gracias a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo hace atractivo para inversores que desean proteger su dinero de la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta dificultades como la escalabilidad y el costo de las transacciones en su red. Para resolver estos problemas, han surgido soluciones como la Lightning Network, que busca mejorar la eficiencia.

Bitcoin ha sido objeto de controversia debido a su uso en actividades ilícitas y a las fluctuaciones de su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más valiosa, con un impacto profundo en la industria financiera global.