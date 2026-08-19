La gestora considera a la criptomoneda como una alternativa monetaria global y que cuenta con un potencial diversificador como inversión

Bitcoin (BTC) atraviesa una fuerte corrección de más del 50% después de haber alcanzado máximos históricos en 2025 cuando superó los u$s126.000 por unidad.

Aun con esta caída luego de su récord, BlackRock todavía considera a la criptomoneda como una alternativa monetaria global y que cuenta con un potencial diversificador dentro de las billeteras de inversión.

En un informe institucional publicado en agosto de 2026, los analistas Will Su y Robert Mitchnick sostuvieron que la reciente ola vendedora responde principalmente a un proceso de desapalancamiento y a las dinámicas de los flujos de capital.

Para la gestora e inversora de Bitcoin, estos factores no representan un cambio estructural en la adopción del activo por parte de los inversores institucionales.

El apalancamiento y liquidaciones de BTC

Según el análisis de BlackRock, una de las principales causas de la corrección fue la acumulación de posiciones especulativas en el mercado de derivados.

El fuerte uso del apalancamiento en contratos de futuros perpetuos favoreció una cadena de liquidaciones cuando aparecieron nuevos factores de incertidumbre macroeconómica.

A esto se sumó una desaceleración temporal de los flujos institucionales hacia productos cotizados vinculados con Bitcoin, que después de meses de fuertes entradas de capital, parte de los inversores habría rotado hacia activos relacionados con la inteligencia artificial.

La gestora también mencionó las ventas puntuales realizadas por grandes tenedores e instituciones, las cuales interpretó como parte de un ciclo de liquidez y no como una señal de abandono de Bitcoin por parte del capital institucional.

La tesis de BlackRock de Bitcoin como alternativa monetaria

Más allá de la evolución del precio, BlackRock mantiene su argumento estructural sobre Bitcoin y su oferta está limitada por reglas matemáticas, mientras que las monedas fiduciarias pueden expandirse de manera continua mediante las políticas monetarias y fiscales.

La gestora sostuvo que el deterioro del poder adquisitivo de las monedas tradicionales y los crecientes déficits fiscales podrían fortalecer, a largo plazo, el atractivo de un activo cuya emisión está predeterminada.

El informe también destacó el comportamiento de Bitcoin como diversificador de cartera, que según BlackRock, durante períodos prolongados el activo puede presentar una correlación relativamente baja con otros activos de riesgo, aunque su volatilidad continúa siendo considerable.

Uno de los puntos más fuertes del informe es la referencia a una asignación de entre 1% y 2% de Bitcoin dentro de una cartera tradicional, que según los modelos analizados por BlackRock, una exposición moderada puede mejorar la relación entre riesgo y rendimiento de una wallet.

La recomendación no implica que la gestora considere que los inversores deban concentrar su patrimonio en Bitcoin, sino que la tesis de la gestora apuntó a una participación limitada que permita capturar parte del potencial del activo sin asumir una exposición desproporcionada a su volatilidad.

El mercado de BTC que busca madurar

Por otro lado, BlackRock reconoció que Bitcoin continúa siendo un activo volátil, pero consideró que su estructura de mercado está evolucionando con la incorporación de derivados regulados, fondos de inversión y productos cotizados.

La propia presencia de BlackRock en el mercado es una muestra de esa transformación, ya que la compañía administra el iShares Bitcoin Trust (IBIT), uno de los principales vehículos de inversión institucional vinculados directamente con el precio de Bitcoin.

De esta forma, la lectura de la gestora sobre la actual caída es diferente a la de quienes solamente ven el precio del activo, ya que para BlackRock, Bitcoin no está atravesando necesariamente una crisis de fundamentos, sino una corrección provocada por el exceso de apalancamiento, los cambios en los flujos de capital y las condiciones de liquidez.

La conclusión del informe de la gestora fue clara y confirmó que la caída puede haber golpeado al precio de BTC, pero no modificó, por ahora, la tesis de largo plazo de BlackRock sobre Bitcoin.