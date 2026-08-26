La segunda moneda digital más relevante descendió 1,06% en las últimas 24 horas. El rendimiento de otras criptos y los dólares digitales

Ethereum, la segunda criptomoneda más popular, cotiza este miércoles a u$s2.444,87 en la pizarra de Binance, tras un retroceso de 1,06% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s295.050,55 millones.

Este miércoles 26 de agosto, las criptomonedas logran una capitalización total de u$s2,62 billones, según los datos de CoinMarketCap, que monitorea 39.332 monedas.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas aumentó un -1,60% en las últimas 24 horas. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 59,80%, Ethereum ocupa un 11,27%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 28,93%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, el promedio de precios en dólares de las criptomonedas más relevantes el miércoles 26 de agosto es:

Bitcoin: u$s77.980,40 (-1,48%)

Ethereum: u$s2.444,87 (-1,06%)

BNB: u$s696,23 (-0,36%)

Ripple: u$s1,37 (-6,66%)

Solana: u$s95,91 (-2,33%)

Cardano: u$s0,20 (-5,53%)

Polkadot: u$s0,83 (-4,72%)

Dogecoin: u$s0,08 (-5,38%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según los datos de las exchanges argentinas más importantes, estas son las cotizaciones en pesos de las principales criptomonedas al miércoles 26 de agosto:

Bitcoin: $126,06 millones

Ethereum: $3,92 millones

BNB: $1,12 millones

Ripple: $2.212,14

Solana: $154.190,80

Cardano: $328,09

Polkadot: $1.340,97

Dogecoin: $135,49

Polygon: $176,91

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este miércoles 26 de agosto los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.601,80

DAI: $1.603,58

USDC: $1.602,60

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin, se ha consolidado como uno de los proyectos más innovadores en el mundo de las criptomonedas.

A diferencia de Bitcoin, que se centra principalmente en ser una moneda descentralizada, Ethereum introdujo la posibilidad de ejecutar aplicaciones descentralizadas (dApps) a través de contratos inteligentes.

Estos contratos permiten que las transacciones y acuerdos se ejecuten automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones, eliminando la necesidad de intermediarios.

El lanzamiento de Ethereum fue posible gracias a una exitosa campaña de financiamiento colectivo en 2014, y su criptomoneda, Ether (ETH), rápidamente se convirtió en una de las más relevantes en el ecosistema blockchain.

Los contratos inteligentes, que son programas autoejecutables, permitieron que Ethereum fuera más allá de las simples transacciones monetarias, abriendo el camino para la automatización de una amplia variedad de procesos en diversas industrias.

Además, Ethereum popularizó el concepto de tokenización, lo que permitió la creación de monedas digitales como las stablecoins y los NFT.

Las stablecoins, cuya cotización está respaldada por activos tradicionales, ofrecen una mayor estabilidad, mientras que los NFT han revolucionado el mercado del arte digital, permitiendo la creación de objetos únicos y coleccionables en forma de tokens.

Otro avance significativo de Ethereum fue la Ethereum Virtual Machine (EVM), que permitió la creación de redes como BNB y Avalanche, basadas en su estructura.

Además, la introducción de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, mejoraron la escalabilidad y el procesamiento de transacciones, permitiendo un mayor rendimiento sin congestionar la red principal.

Ethereum también ha sido un actor clave en el desarrollo de la Web3, una visión de una Internet descentralizada que pone el control de los datos y las transacciones en manos de los usuarios.

Este modelo, que promueve la privacidad, la transparencia y la autonomía, está cambiando la forma en que interactuamos con la red y plantea un futuro donde los intermediarios, como gobiernos y grandes empresas, son reemplazados por tecnologías descentralizadas.