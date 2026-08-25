Solana avanza 27% en siete días y sus ETF registran cinco jornadas consecutivas de entradas, en una señal de mayor interés inversor.

ETF spot de Solana en EE.UU. sumaron u$s33.5M en entradas netas, marcando un récord diario de 2026.

Solana superó a Bitcoin con un alza semanal del 27%, impulsada por fuertes entradas en sus ETF spot.

Solana volvió a destacarse entre las principales criptomonedas y avanzó más que Bitcoin durante la última semana, en medio de una racha positiva para los fondos cotizados en bolsa (ETF) spot de SOL en los Estados Unidos.

El token se ubicó cerca de los u$s98, con una suba de alrededor de 1,5%. Bitcoin, en cambio, retrocedió cerca de 0,2% y se mantuvo por debajo de los u$s79.000.

La diferencia también se observa en el rendimiento semanal. SOL acumula una suba cercana a 27%, mientras BTC avanza alrededor de 23%.

El movimiento de Solana coincidió con nuevas entradas de dinero en sus ETF, aunque los flujos no explican por sí solos la evolución del precio.

También influyeron factores como la liquidez disponible, el interés por el riesgo y el comportamiento general del mercado cripto.

Los ETF de Solana aceleran sus entradas

Los ETF spot de Solana en Estados Unidos registraron su quinta jornada consecutiva con entradas netas, por un total de u$s33.5 millones, la mayor entrada diaria de estos productos durante 2026, lo que reflejó un mayor interés por parte de los inversores.

El token de Solana se ubicó cerca de los u$s98, con una suba de alrededor de 1,5%.

Sin embargo, la escala todavía está lejos de la de Bitcoin. Los ETF spot de BTC acumulan entradas netas superiores a u$s54.000 millones y activos netos cercanos a u$s98.600 millones.

La diferencia responde principalmente al tamaño del mercado de Bitcoin, aunque la reciente aceleración de los productos vinculados con Solana comenzó a llamar la atención de los inversores.

La actividad también creció alrededor de los productos de staking. Teddy Fusaro, presidente de Bitwise, indicó que el ETF de staking de Solana de la compañía, BSOL, registró un volumen negociado de u$s108 millones.

Según el ejecutivo, se trató de un récord de negociación diaria para un ETF de Solana. El volumen muestra la actividad del producto durante una jornada, aunque no equivale a entradas netas de capital.

Cómo Solana busca sostener el impulso

El avance de Solana también generó entusiasmo entre los inversores. En StockTwits, una plataforma donde los usuarios comentan sobre inversiones, el sentimiento hacia SOL fue calificado como "extremadamente alcista".

Esto significa que hay muchos usuarios que esperan que el precio de Solana continue en subida. Sin embargo, que exista optimismo en redes no quiere decir necesariamente que esas personas estén comprando la criptomoneda.

El movimiento también se dio en otras criptomonedas importantes, aunque con resultados diferentes. Ethereum se mantenía cerca de los u$s2.400, mientras que Dogecoin y XRP registraban bajas de 0,7% y 0,6%, respectivamente.

El analista Michael van de Poppe destacó que Solana está subiendo más que Bitcoin y otras criptomonedas en este período. Sin embargo, recordó que SOL todavía está por debajo de los precios que alcanzó antes de la última caída del mercado.

Ahora, uno de los principales objetivos para los inversores es que Solana pueda superar los u$s100, una cifra que funciona como una referencia importante porque es un número redondo y fácil de seguir.

Para saber si la suba puede continuar, el mercado estará atento a si siguen entrando dólares a los ETF de Solana y a qué ocurre con Bitcoin. Si ambos factores acompañan, SOL podría mantener el impulso; de lo contrario, la tendencia podría perder fuerza.