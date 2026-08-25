Las plataformas digitales y métodos de pago alternativos avanzan mientras la posibilidad de pagar en cuotas se vuelve vital para sostener el consumo

El 60% de las empresas de comercio electrónico argentino ofrece cuotas, con 76% permitiendo hasta 6 pagos (CACE, 2026).

Seis de cada diez empresas encuestadas por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico ofrecen hoy la posibilidad de pagar en cuotas, según el informe semestral publicado en agosto de 2026.

Entre esas empresas, el 76% permite financiar las compras en hasta seis pagos. El relevamiento detectó además que los planes de 7 a 12 cuotas están ganando participación dentro de las opciones disponibles.

La lectura de fondo es que la financiación dejó de ser un diferencial para convertirse en un requisito competitivo. En un contexto donde el poder adquisitivo condiciona cada decisión de compra, la empresa que no ofrece cuotas pierde ventas frente a la que sí.

La tarjeta sigue siendo el medio de pago más elegido en el e-commerce argentino, pero su participación cayó del 56% al 46% en un año.

Ese retroceso no se explica por menor uso de crédito sino por la irrupción de otros canales. Las billeteras electrónicas concentraron el 21% de las ventas y el débito online alcanzó el 12%.

El dato conecta con algo que el sistema financiero viene observando desde otro ángulo. Con la mora en créditos a familias en 12,8% y superando el 16% en préstamos personales según datos del BCRA, muchos consumidores están operando con menos límite disponible en sus tarjetas o directamente eligiendo canales que no generan deuda.

Andrés Zaied, presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, planteó el desafío para las empresas: "Estos resultados muestran que el comercio electrónico argentino sigue creciendo. Para las empresas, el desafío ya no es decidir si estar o no en el mundo digital, sino cómo evolucionar para ofrecer mejores experiencias, más simples, confiables y relevantes para un consumidor que cambia permanentemente".

¿Qué se vendió más y cuánto creció el sector realmente?

La categoría con mayor facturación del primer semestre fue Alimentos y bebidas, seguida por Línea Blanca, Herramientas y Construcción, Accesorios para vehículos, y Hogar, Muebles y Jardín.

Que los alimentos encabecen el ranking dice algo sobre el momento del consumo: el e-commerce dejó de ser mayoritariamente el canal de la compra aspiracional para incorporar la compra de rutina.

Sobre el crecimiento, hay un matiz importante que el titular del 28% no muestra. La facturación superó los $19 billones entre enero y junio de 2026, con un alza del 28% interanual, pero ese número quedó por debajo de la inflación acumulada del semestre. En términos reales, el sector no creció: retrocedió.

Las órdenes de compra sí crecieron 21% y el ticket promedio llegó a $107.597.

Más de la mitad de las empresas relevadas cree que el segundo semestre será mejor, apoyadas en el contexto de mayor estabilidad económica y desaceleración inflacionaria.

¿Qué están comprando los argentinos en Temu, Shein y plataformas del exterior?

El 18% de los argentinos hizo su primera compra online internacional entre enero y junio de 2026, en plataformas como Temu, Shein y Mercado Libre. El comportamiento estuvo impulsado principalmente por menores de 34 años.

En promedio, cada comprador adquirió productos de tres categorías distintas. Las más elegidas fueron:

Contenidos audiovisuales, apps y streaming ( 21% )

) Indumentaria y calzado no deportivo (17%)

Indumentaria y calzado deportivo (16%)

El motivo principal para comprar afuera es el precio, seguido por las promociones, la mayor variedad de marcas y el acceso a productos que no están disponibles en el mercado local.

La dimensión del fenómeno la aporta un dato de Tiendanube, que registró que las compras al exterior vía courier alcanzaron los u$s643 millones durante el primer semestre, más del doble que un año atrás. Ese monto equivale a cerca del 40% de las ventas de indumentaria, decoración, electrónica y juguetes de los más de 70 centros comerciales relevados por el INDEC.