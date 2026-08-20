El rally de Bitcoin llevó a los usuarios argentinos de Bitso a tomar ganancias, aunque los holders de largo plazo mantuvieron sus posiciones

Usuarios argentinos vendieron un 65% para tomar ganancias, pero el interés institucional en ETF de BTC crece.

Medidas del Tesoro de EE.UU. y el apoyo de Donald Trump al sector cripto potenciaron el rally del BTC.

Bitcoin superó los u$s70.000, su máximo desde junio, gracias a impulsos desde EE.UU. y entradas de fondos ETF.

Bitcoin (BTC) volvió a superar los u$s70.000, su nivel más alto desde junio, después de varios días de fuertes subas. El movimiento también se reflejó entre los usuarios argentinos de criptomonedas.

Según Bitso Argentina, durante el día de mayor actividad las ventas representaron el 65% de las operaciones, frente al 35% de compras.

El dato muestra que muchos usuarios aprovecharon la suba para vender parte de sus tenencias y tomar ganancias.

Sin embargo, la cantidad de compradores únicos se mantuvo estable. Para Carlos Peralta, director de Asuntos Corporativos de Bitso Argentina, esto indica que los inversores que mantienen Bitcoin a largo plazo no salieron masivamente a vender.

"El grueso del movimiento de venta estuvo concentrado en usuarios más nuevos o de posiciones más chicas, no en los tenedores históricos de bitcoin", explicó Peralta.

Bitcoin supera los u$s70.000 gracias al impulso de Estados Unidos y de los ETF

La subida de Bitcoin se produjo por una combinación de factores. El Tesoro de Estados Unidos aumentó el monto de determinadas recompras de bonos de largo plazo, una medida que provocó una baja de los rendimientos y mejoró el interés por activos como las criptomonedas.

A esto se sumaron nuevas señales favorables para el sector desde Washington, con avances en materia regulatoria y el respaldo del presidente Donald Trump a la industria cripto.

Además, la suba se aceleró cuando los operadores que apostaban a una caída de Bitcoin tuvieron que cerrar sus posiciones, lo que generó una fuerte ola de compras.

Por otro lado, el avance de BTC estuvo acompañado por un fuerte ingreso de dinero a los fondos cotizados en bolsa (ETF) spot de Estados Unidos.

Estos fondos registraron u$s517.2 millones de entradas netas en la última jornada, su mejor racha desde mayo.

El ETF de BlackRock fue el que más capital recibió, con unos u$s284.7 millones. En toda la semana, los fondos acumulan cerca de u$s1.000 millones de entradas. Esto muestra que el interés institucional por Bitcoin volvió a crecer después de varios meses de movimientos más irregulares.

¿Bitcoin se mantendrá en torno a los u$s70.000?

Para Bitso, el comportamiento de los usuarios argentinos muestra una combinación de toma de ganancias y permanencia de los inversores de largo plazo.

Bitcoin rompe los u$s70.000 y un dato de Bitso revela qué hacen los argentinos con sus BTC. (Imagen creada con IA)

Peralta remarcó que la compañía no busca anticipar movimientos de corto plazo, aunque sostuvo que Bitcoin mantiene una tendencia positiva en el mediano y largo plazo.

Mientras tanto, el mercado seguirá de cerca si el ingreso de dinero a los ETF se mantiene y si Bitcoin logra consolidarse por encima de los u$s70.000.