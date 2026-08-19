La segunda criptomoneda avanzó más en las últimas horas luego de una medida anunciada por el Departamento del TEsoro de Estados Undos

El Tesoro de Estados Unidos duplicó la recompra de bonos de largo plazo a u$s4.000M, inyectando liquidez en el mercado.

Ethereum subió hasta un 20%, superando los u$s2.300, en su mayor rally del año impulsado por decisión del Tesoro de EEUU.

Ethereum protagonizó este miércoles una de sus subas más pronunciadas del año. La criptomoneda pasó de operar en torno a los u$s1.900 a superar picos intradía de u$s2.100, e incluso llegó a tocar los u$s2.300 en algunos exchanges.

El motor de la suba no fue una noticia propia del ecosistema cripto, sino una decisión de política de deuda del Tesoro de Estados Unidos que sacudió a todo el mercado de renta fija y, por efecto dominó, a los activos de riesgo.

¿Qué pasó con el precio de Ethereum hoy?

Según datos de CoinMarketCap, hacia la noche de la Argentina todas las criptomonedas subieron, pero Ethereum se despegó del resto:

Bitcoin: u$s69.373,77 (7,25%)

Ethereum: u$s2.251,74 (17,43%)

BNB: u$s626,72 (3,88%)

Ripple: u$s1,10 (10,13%)

Solana: u$s85,41 (10,80%)

Cardano: u$s0,19 (7,19%)

Polkadot: u$s0,79 (5%)

Dogecoin: u$s0,07 (6,30%)

CoinDesk, por su parte, midió una suba cercana al 19% en la ventana de 24 horas, mientras que el sitio especializado dMarketForces habló de un salto de casi 20%, hasta los u$s2.291.

Las diferencias entre las mediciones responden a los distintos horarios de corte y exchanges de referencia que usa cada plataforma, pero todas coinciden en un punto: fue la sesión más volátil del mes para Ethereum, con un rally que arrancó cerca de u$s1.900 y llegó a tocar máximos por encima de u$s2.100 en cuestión de horas.

La clave: el Tesoro de EEUU duplica la recompra de bonos

El disparador no salió de una billetera, un protocolo DeFi ni un anuncio regulatorio sobre criptomonedas. Salió del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La secretaría a cargo de Scott Bessent anunció que al menos duplicará el tamaño de sus operaciones de recompra de liquidez para bonos soberanos de largo plazo, llevando el máximo por operación de u$s2.000 millones a u$s4.000 millones.

El cambio empieza a regir el 9 de septiembre y se extiende hasta el 4 de noviembre de 2026, enfocado en los tramos de 10 a 20 años y de 20 a 30 años, donde venía acumulándose una fuerte presión vendedora desde fines de junio.

El impacto en el mercado de bonos fue inmediato: el rendimiento del bono a 30 años, que un día antes había tocado un máximo de 19 años por encima de 5,33%, retrocedió hasta 5,19%. El dólar se debilitó frente a una canasta de monedas y el oro saltó más de 3%, hasta superar los u$s4.480 la onza.

Paul Howard, director senior de la firma de trading de activos digitales Wincent, explicó que el mercado leyó el movimiento como "un respaldo de liquidez adicional en el extremo largo de la curva de rendimientos de EEUU", aunque aclaró que no debía confundirse con los programas de flexibilización cuantitativa tradicionales.

Varios analistas, de todos modos, bautizaron la medida como una suerte de "QE Lite": una inyección de liquidez que, sin ser una baja de tasas, cumple una función parecida para los activos de riesgo.

Liquidaciones en cadena: el short squeeze que amplificó la suba

La caída de rendimientos y la debilidad del dólar fueron el gatillo, pero lo que multiplicó el movimiento de precio fue la estructura del mercado de futuros de cripto. Miles de posiciones cortas –apuestas a que el precio de Ethereum y Bitcoin seguiría cayendo– quedaron atrapadas del lado equivocado del mercado.

Según datos de CoinGlass, las liquidaciones totales en el mercado cripto sumaron cerca de u$s803 millones en apenas cuatro horas, de los cuales u$s736,5 millones correspondieron a posiciones cortas, es decir, más del 92% del total.

Otros relevamientos, como el de dMarketForces, ubicaron las liquidaciones de posiciones bajistas en Ethereum por encima de u$s466 millones en 24 horas, mientras que The Block calculó liquidaciones totales del mercado cripto por casi u$s1.920 millones en el día.

Cuando una posición corta se liquida de manera forzosa, la exchange debe comprar el activo para cerrarla, lo que genera presión compradora adicional y empuja el precio todavía más arriba: es el fenómeno conocido como short squeeze.

La combinación de un catalizador macroeconómico real con un mercado sobreapalancado en posiciones bajistas explica por qué la suba de Ethereum superó ampliamente a la de otros activos de riesgo más tradicionales, como las acciones.

Cómo se compara Ethereum con Bitcoin y el resto del mercado

Ethereum no subió solo, pero sí subió más que el resto. Bitcoin trepó hasta superar los u$s68.500, con avances reportados entre 5,8% y 6,2% según la fuente, mientras que Ethereum le sacó ventaja con subas de entre 8% y cerca de 19-20% dependiendo de la ventana de medición.

Solana avanzó alrededor de 6,5%-7%, XRP sumó entre 4% y 7%, y Zcash se destacó entre las altcoins medianas con un salto de casi 9%, hasta los u$s557.

El analista Michaël van de Poppe señaló en la red social X que el rebote de Ethereum frente a Bitcoin fue contundente y que podría superar el nivel de 0,03205 BTC en las próximas semanas, lo que indicaría que el capital está rotando hacia Ethereum de forma más agresiva que hacia el resto del mercado.

Las acciones vinculadas al sector cripto también reaccionaron: Coinbase avanzó más de 11% y Bullish saltó cerca de 13% en la misma rueda.

Niveles técnicos: ¿puede Ethereum sostener el rally?

Desde el análisis técnico, Ethereum quedó a un paso de un nivel clave: la media móvil exponencial de 200 días, ubicada cerca de u$s2.122, que había funcionado como techo durante toda la fase bajista de los últimos meses.

Según BigGo Finance, el índice de fuerza relativa (RSI) diario saltó a 75,7 puntos, un nivel asociado a condiciones de sobrecompra, lo que abre la puerta tanto a una continuidad del impulso como a una toma de ganancias.

Si Ethereum logra cerrar por encima de u$s2.122, los objetivos técnicos siguientes se ubican en u$s2.200 y luego u$s2.400. En caso de que el rally pierda fuerza, los niveles de u$s2.000, u$s1.800 y u$s1.600 volverían a estar en juego como soportes.

Los pools de liquidaciones apalancadas –según el mapa de calor de CoinGlass– muestran concentraciones importantes tanto por encima como por debajo del precio actual, lo que anticipa una volatilidad elevada en los próximos días.

Más allá del shock puntual del Tesoro, el trasfondo de mediano plazo sigue atado a los flujos institucionales. Julio fue un mes récord para los ETF spot de Ethereum, que atrajeron cerca de u$s365 millones en entradas netas, superando incluso a los fondos de Bitcoin. A eso se suma que cerca del 34% de todo el suministro de ETH, más de 41 millones de tokens, está bloqueado en staking, lo que reduce la oferta disponible para la venta.

De cara a septiembre, el mercado ya empieza a mirar la próxima reunión de la Fed, programada para el 15 y 16 de ese mes (no hubo en agosto), además del inicio formal del programa ampliado de recompras del Tesoro el 9 de septiembre.

Si la combinación de mayor liquidez, entradas a ETF y una Fed más dovish se sostiene, los analistas de Citi ubican su escenario alcista para Ethereum en los u$s4.488 a doce meses, aunque advierten que el escenario recesivo llevaría el precio de vuelta a niveles cercanos a los u$s1.200.

Por ahora, el mercado celebra: Ethereum recuperó en una sola rueda buena parte del terreno perdido durante julio y agosto, aunque todavía está lejos de su máximo histórico de u$s4.955,90, marcado en agosto de 2025.