La segunda criptomoneda más popular subió 8,85% en 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y dólares cripto

Con un valor circulante de u$s251.701,06 millones, Ethereum subió un 8,85% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s2.085,66 este miércoles, de acuerdo con los registros de Binance.

Con un total de 39.282 monedas, el mercado global de criptomonedas suma u$s2,32 billones de capitalización este miércoles 19 de agosto, según CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales creció un 5,12% en las últimas 24 horas. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 59,37%, Ethereum ocupa un 10,85%, y el resto de las criptomonedas representan un 29,78%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al miércoles 19 de agosto, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s68.581,92 (5,88%)

Ethereum: u$s2.085,66 (8,85%)

BNB: u$s619,05 (2,65%)

Ripple: u$s1,07 (6,69%)

Solana: u$s82,33 (6,91%)

Cardano: u$s0,18 (3,72%)

Polkadot: u$s0,79 (4,90%)

Dogecoin: u$s0,07 (4,39%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el ámbito local, las principales criptomonedas se comercializan en las plataformas argentinas más destacadas a los siguientes valores en pesos este miércoles 19 de agosto:

Bitcoin: $109,96 millones

Ethereum: $3,31 millones

BNB: $982.887,89

Ripple: $1.700,29

Solana: $130.423,50

Cardano: $288,57

Polkadot: $1.252,35

Dogecoin: $116,29

Polygon: $130,08

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor uso en Argentina tienen este miércoles 19 de agosto las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.581,90

DAI: $1.586,37

USDC: $1.587,92

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin, ha sido uno de los principales innovadores en el campo de las criptomonedas y la tecnología blockchain.

Mientras que Bitcoin demostró que es posible crear una moneda descentralizada, Ethereum amplió el concepto de blockchain al introducir contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que se activan cuando se cumplen ciertas condiciones predefinidas, permitiendo la automatización de acuerdos sin la intervención de intermediarios.

El proyecto de Ethereum se financió exitosamente mediante un crowdfunding en 2014, lo que permitió lanzar su criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes, que son el núcleo de la red Ethereum, permitieron no solo realizar transacciones financieras, sino también desarrollar aplicaciones descentralizadas (dApps) que han impactado sectores tan diversos como la salud, la logística, las finanzas y la educación.

Ethereum también impulsó la tokenización, lo que permitió la creación de nuevos activos digitales. Las stablecoins, que están vinculadas a monedas tradicionales, ofrecen estabilidad frente a la volatilidad del mercado, mientras que los NFT han cambiado la forma en que las personas compran y venden arte y objetos coleccionables digitales, abriendo nuevas oportunidades en el mercado digital.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió que otros proyectos, como BNB y Avalanche, crearan sus propias redes utilizando la infraestructura de Ethereum.

Además, las soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync han mejorado la escalabilidad de la red, permitiendo transacciones más rápidas y de bajo costo.

Ethereum también ha sido un motor clave en la creación de la Web3, una Internet descentralizada que devuelve el control de los datos y las transacciones a los usuarios.

La Web3 ofrece una mayor privacidad y transparencia, eliminando a los intermediarios como gobiernos y grandes empresas, lo que promete una web más justa y autónoma.