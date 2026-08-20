La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos anunció una propuesta de "Regulación de Criptoactivos" que establecería un marco específico para determinados contratos de inversión que involucren criptomonedas, según el comunicado oficial 2026-76 del organismo.

Es la primera norma formal de la agencia dedicada específicamente a las ofertas de activos virtuales e impactó en el mercado: Bitcoin (BTC) reaccionó tocando los u$s70.000 durante las primeras horas de operaciones en EE.UU. y avanzó alrededor de 8% intradía el miércoles, mientras Pero Ethereum y Solana avanzaron 17% y 11% en ese período.

El movimiento también estuvo relacionado con que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, duplicara el volumen de las operaciones de recompra de bonos, una decisión que los inversores interpretaron como una posible inyección de liquidez para el mercado de bonos del Tesoro estadounidense, valuado en más de u$s30 billones.

Pero el anuncio tuvo un componente inesperado en su timing. La SEC había cancelado el 14 de agosto la reunión en la que iba a votar exactamente esta propuesta, alegando un "problema de programación imprevisto". Cuatro días después la publicó igual, sobre la interpretación que la propia Comisión emitió en marzo, cuando aclaró cómo se aplican las leyes federales de valores a ciertos criptoactivos y transacciones.

¿Cuánto capital puede captar un proyecto cripto con esta norma?

La propuesta incluye dos exenciones a los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, con montos y obligaciones distintas:

Para startups: permite ofertas de hasta u$s5 millones durante un período de cuatro años . Los emisores deben presentar informes públicos al inicio y al final de ese período, más otras divulgaciones a los inversores

. Los emisores deben presentar informes públicos al inicio y al final de ese período, más otras divulgaciones a los inversores De financiamiento: habilita ofertas de hasta u$s75 millones en cada período de 12 meses. Es la vía más amplia en monto pero también la más exigente. Quienes se acojan deben presentar estados financieros y quedan sujetos a requisitos de información continua

Bajo ambas exenciones, los emisores están obligados a proporcionar a sus inversores información narrativa basada en principios, descripciones comprensibles en lugar de los densos documentos jurídicos que exige una oferta pública tradicional.

En qué consiste la nueva regulación cripto de la SEC en EEUU

La actividad de los emisores sigue sujeta en todos los casos a las normas antifraude y de manipulación de las leyes de valores.

¿Qué es el "puerto seguro" y por qué es la parte más disruptiva?

La pieza que más consecuencias tiene a largo plazo es una cláusula de exención condicional del término "contrato de inversión" dentro de las definiciones de "valor" de la Ley de Valores de 1933 y la Ley del Mercado de Valores de 1934.

Si se cumplen las condiciones de esa cláusula, un criptoactivo deja de considerarse sujeto a un contrato de inversión a efectos de esas definiciones. En términos prácticos: el token sale del perímetro de la SEC.

Según Paul Atkins, presidente de la SEC, "esta propuesta también permitiría un puerto seguro una vez que un emisor haya completado o cesado permanentemente todas las gestiones esenciales que declaró o prometió realizar en virtud de un contrato de inversión."

El razonamiento jurídico detrás es que un token puede separarse del contrato que se usó para financiar su desarrollo, una vez que los compradores dejan de depender de la labor gerencial del emisor.

Hay un componente adicional que la industria venía reclamando hace años: las normas propuestas prevalecerían sobre los requisitos estatales de registro y cualificación en materia de valores, tanto para las ofertas realizadas bajo estas exenciones como para ciertas transacciones en el mercado secundario.

Esto evita que un emisor tenga que cumplir por separado con los regímenes de los cincuenta estados.

¿Por qué la SEC actuó ahora y no esperó al Congreso?

La propuesta llegó aproximadamente una semana y media después de que el Senado dejara Washington para su receso sin avanzar con la Digital Asset Market Clarity Act, el proyecto que repartiría la supervisión de los activos digitales entre la SEC y la CFTC.

El líder de la mayoría, John Thune, registró una moción de cierre de debate sobre el proyecto el 7 de agosto de 2026, pero los legisladores se marcharon antes de la votación. Esa moción vuelve al pleno el 15 de septiembre.

Atkins fue explícito sobre los límites de lo que su organismo puede hacer sin una ley: "La legislación sigue siendo indispensable para promulgar normas de funcionamiento 'a prueba de futuro' que sean lo suficientemente duraderas para proteger el trabajo que estamos realizando hoy de ser desmantelado por un futuro regulador descontrolado."

Esa frase señala la vulnerabilidad estructural de la vía regulatoria: una norma de la SEC puede reescribirse con un cambio de composición en la Comisión. Una ley del Congreso, no. Además, el regulador cree que no requiere labor parlamentaria en este tema.

"La propuesta marca un cambio de paradigma porque, por primera vez, la SEC parece aceptar que no todo token debe quedar atrapado para siempre dentro de la lógica de un contrato de inversión", precisa la analista financiera Marina Feldman.

La experta cree que esto puede devolverle previsibilidad al mercado estadounidense y agrega: "El puerto seguro introduce una idea clave: si el emisor cumplió con lo que prometió y el activo desarrolló una economía propia, el marco regulatorio puede dejar de tratarlo como una extensión permanente de la empresa que lo creó."

¿Cómo reaccionó la industria cripto?

La recepción del sector fue mayoritariamente positiva, en algunos casos porque las condiciones resultaron más generosas de lo que se anticipaba. Se pudo ver en las pizarras, con Bitcoin avanzando 7%, casi hasta u$s70.000; Ethereum escaló a u$s2.250 (+17%) y Solana llegó a u$s84 (+11%).

La escalada de las principales divisas digitales está relacionada con el anuncio de Scott Bessent, jefe del Departamento del Tesoro: al menos duplicará el tamaño de sus operaciones de recompra de liquidez para bonos soberanos de largo plazo, llevando el máximo por operación de u$s2.000 millones a u$s4.000 millones. Esto impulsó al mercado de renta variable.

Pero la medida regulatoria de la SEC, sin dudas, empujó más a Ethereum y Solana, ya que alojan a los principales proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi) que podrán levantar capital. El mercado lee que la regulación permitirá que escale el uso de estas redes y cotizará sus monedas nativas para operar.

"El punto más importante es la posibilidad de levantar capital sin que cada proyecto tenga que diseñarse desde el inicio como si fuera una oferta pública tradicional", advierte a iProUP el analista Tomás Reiner.

Para el experto, "si la norma logra separar la financiación inicial del funcionamiento posterior del token, Estados Unidos puede volver a convertirse en un mercado atractivo para startups cripto que hoy prefieren jurisdicciones más flexibles".

Summer Mersinger, directora ejecutiva de Blockchain Association, señaló que la medida aporta la claridad regulatoria que el sector venía reclamando desde hace años.

Cody Carbone, director ejecutivo de Digital Chamber, destacó que la SEC incorporó varias sugerencias que las empresas cripto habían presentado durante el proceso previo y afirmó que su organización "continuará trabajando con la SEC para garantizar que los consumidores y la industria de activos digitales puedan prosperar en territorio estadounidense".

Atkins describió el paquete como una "dosis mínima eficaz" de supervisión, con el objetivo declarado de reducir los incentivos para que los emisores creen y operen fuera de Estados Unidos.

No hay fecha de vigencia todavía. La propuesta permanece abierta a comentarios públicos durante 60 días desde su publicación en el Registro Federal.

Después de ese período, el personal técnico de la agencia revisa las aportaciones (un proceso que suele demorar varios meses) antes de redactar la versión final de la norma, que requiere una nueva votación de la Comisión. Durante ese lapso, las disposiciones pueden modificarse e incluso retirarse antes de que se adopte cualquier regla definitiva.