La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos convocó una reunión pública para el viernes 14 de agosto de 2026 a las 11:00, hora de Buenos Aires, en su sede de Washington, según el aviso de el aviso de la Sunshine Act publicado por el organismo el 10 de agosto. El punto del orden del día se titula "Regulación de Criptoactivos" y lo presenta la División de Finanzas Corporativas.

Lo que los comisionados van a decidir es si publican una propuesta de normas que crearía, en los términos del propio aviso, "un régimen de oferta a medida para determinados contratos de inversión relacionados con criptoactivos".

Traducido, una vía para que los proyectos de tokens capten capital sin tener que atravesar el sistema de registro diseñado para acciones de empresas, manteniendo obligaciones de divulgación y antifraude adaptadas a la operación.

Regulation Crypto: los puntos clave

El marco que el presidente de la SEC, Paul Atkins, viene delineando desde marzo de 2026 tiene dos componentes centrales que operan en momentos distintos de la vida de un proyecto.

El primero es la exención de registro para la etapa de financiamiento. Atkins mencionó cifras ilustrativas de hasta u$s75 millones en 12 meses para una posible exención de recaudación de fondos, aunque el aviso de la reunión no confirma ningún umbral y esos números siguen sin figurar en documento oficial alguno.

El segundo es lo que en la jerga regulatoria se llama "puerto seguro de contrato de inversión": una salida de la jurisdicción de la SEC cuando el contrato de inversión termina. El argumento de Atkins, expuesto en sus declaraciones sobre Project Crypto, es que un token puede separarse del contrato usado para financiar su desarrollo una vez que el emisor cumple o abandona sus promesas y los compradores ya no dependen de su labor gerencial.

Los puntos más importantes de la Regulation Crypto que vota E

Ese principio no es nuevo. Una interpretación conjunta de la SEC y la Commodity Futures Trading Commission emitida en marzo de 2026 ya lo había adoptado, explicando cómo un activo que no es en sí mismo un valor puede convertirse (o dejar de serlo) en parte de un contrato de inversión.

Regulation Crypto: por qué llega en un momento clave

El timing no es casual y la lectura del mercado tampoco es unánime.

La reunión se convocó ocho días después de que el Senado estadounidense entrara en receso de agosto sin celebrar la votación de procedimiento sobre la Digital Asset Market Clarity Act. Los mercados de predicción ya habían reducido al 32% las probabilidades de aprobación de esa ley durante 2026.

Jaret Seiberg, analista de TD Cowen, lo interpretó en una nota a clientes distribuida tras el aviso de la SEC: "Consideramos esto como la primera de varias regulaciones que la SEC llevará a cabo para proporcionar certeza regulatoria para los activos criptográficos después de que el Senado no logró, antes del receso de agosto, avanzar en la Ley de Claridad sobre la estructura del mercado de criptomonedas".

Hay además un detalle procedimental que llamó la atención en Washington: la SEC publicó el aviso el lunes por la noche para una reunión el viernes, dejando apenas cuatro días entre el anuncio y la deliberación. Un plazo inusualmente corto para una propuesta de esta envergadura, aunque Regulation Crypto figuraba en la agenda normativa de la agencia desde hacía meses.

La comisión tiene actualmente tres miembros en lugar de su máximo legal de cinco: Atkins, Hester Peirce y Mark Uyeda, los tres republicanos según el historial de comisionados del organismo. Esa composición hace probable la aprobación de la propuesta, pero deja sin voz en el debate público a un comisionado demócrata en cuestiones como protección al inversor y límites de la facultad exentiva de la agencia.

Regulation Crypto: qué pasa con los emisores de criptomonedas

Los proyectos que necesitan financiamiento antes de que sus redes sean funcionales serían los más beneficiados si la propuesta ofrece divulgaciones de menor costo y una transición definida para dejar de ser tratados como valores.

Sofía Rearte, abogada especializada en regulación de activos digitales, señala que el beneficio real está en algo menos visible que la exención de registro. "Lo que más pesa para un emisor no es ahorrarse el trámite inicial sino saber con certeza en qué momento deja de estar bajo la ley de valores. Hoy un proyecto que salió al mercado hace tres años sigue sin saber si su token es un valor o no. Regulation Crypto pondría una fecha y unos criterios a esa transición, y eso es lo que permite que un exchange decida listarlo sin riesgo regulatorio".

El riesgo, sin embargo, está en los bordes del marco. Un proyecto que se declare independiente mientras sus fundadores siguen controlando el código, la gobernanza, los activos de tesorería o el marketing podría no superar esa prueba de salida. Las plataformas que hubieran listado ese token quedarían expuestas a haber operado un valor no registrado.

Y hay un vacío estructural que la SEC no puede llenar sola: los activos que queden fuera de su perímetro pasarían a la supervisión de commodities de la CFTC, pero sin un marco federal completo para el mercado al contado. Eso solo lo puede crear el Congreso.

Regulation Crypto: por qué no reemplaza la Clarity Act

Acá está la limitación que el propio Atkins reconoce y que conviene entender antes de sobredimensionar el anuncio del viernes.

Regulation Crypto trata específicamente sobre la autoridad de la SEC en materia de ley de valores aplicada a ciertas ofertas. La Clarity Act haría algo bastante más amplio: plasmaría en legislación federal el límite entre la SEC y la CFTC, establecería un régimen de mercado al contado para materias primas digitales y crearía vías de registro para los intermediarios.

Rodrigo Villalba, consultor en cumplimiento normativo para exchanges de la región, describe el problema práctico que genera esa diferencia. "La SEC puede reinterpretar los contratos de inversión y usar exenciones dentro de la ley de valores, pero no puede otorgarle a la CFTC facultades que el Congreso no promulgó. El resultado es que exchanges y brókeres están preparándose en paralelo para dos escenarios distintos: un marco liderado por la agencia y uno legal posterior. Eso significa trabajo legal y tecnológico duplicado, con el costo que implica".

Atkins ha argumentado en varias ocasiones que la legislación ofrece una protección más sólida frente a una eventual reversión por parte de una futura comisión. Una regla formal es más difícil de revertir que una declaración de personal, pero un cambio de composición en la SEC puede reescribirla. Una ley del Congreso, no.

Si los comisionados votan a favor, la propuesta se publicará en SEC.gov y en el Federal Register con instrucciones para presentar comentarios. La SEC indica que sus períodos de comentarios suelen durar entre 30 y 60 días, aunque no se anunció ningún plazo específico para Regulation Crypto.

Después de esa etapa, el personal técnico puede revisar el texto y devolverlo a la comisión para una votación final. El proceso completo puede llevar varios meses.

La próxima fecha fija del calendario legislativo es el 15 de septiembre a las 14:15, hora del Este, cuando la moción de cloture sobre la Clarity Act madura en el Senado. Ese voto de procedimiento determinaría si el cuerpo puede avanzar con la consideración del proyecto, no si se convierte en ley.