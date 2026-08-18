En las últimas 24 horas, la criptomoneda más popular aumentó 1,06%. Cómo variaron de las otras monedas digitales y dólares cripto

Con un alza de 1,06% en las últimas 24 horas, Bitcoin cotiza a u$s64.816 este martes, respaldado por una capitalización de mercado de u$s1,30 billones, según Binance.

El ecosistema de criptomonedas alcanza una capitalización total de u$s0 este martes 18 de agosto, según datos de CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales decreció un 0% en el último día. Bitcoin lidera con un 0% de dominancia, seguido por Ethereum con el 0%. Las otras monedas digitales agruparon el 100% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, martes 18 de agosto, las cotizaciones promedio en dólares globales de las principales criptomonedas son las que se detallan a continuación:

Bitcoin: u$s64.816 (1,06%)

Ethereum: u$s1.916,08 (0,24%)

BNB: u$s603 (-0,63%)

Ripple: u$s1 (-0,36%)

Solana: u$s77,12 (1,35%)

Cardano: u$s0,18 (0,23%)

Polkadot: u$s0,75 (-0,94%)

Dogecoin: u$s0,07 (-0,38%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Así se negocian hoy, martes 18 de agosto, las principales criptomonedas en las plataformas argentinas más relevantes, expresadas en pesos :

Bitcoin: $103,12 millones

Ethereum: $3,04 millones

BNB: $956.406,98

Ripple: $1.589,55

Solana: $122.345,60

Cardano: $278,74

Polkadot: $1.191,66

Dogecoin: $111,37

Polygon: $129,87

Por su parte, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina cotizan este martes 18 de agosto a los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.580,70

DAI: $1.588,11

USDC: $1.583,90

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda en revolucionar la forma en que realizamos transacciones. Su objetivo es ofrecer una alternativa descentralizada para pagos sin la necesidad de intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin opera mediante un sistema de consenso conocido como "prueba de trabajo", en el que los mineros validan las transacciones realizando cálculos matemáticos complejos. Este sistema asegura la seguridad de la red, aunque conlleva un gran consumo energético.

Con el tiempo, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro, debido a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo hace atractivo para los inversores que buscan proteger su dinero de la inflación.

A pesar de los problemas de escalabilidad y los altos costos de las transacciones, la implementación de soluciones como la Lightning Network está comenzando a mejorar estos aspectos.

Bitcoin también ha sido criticada por su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas en el valor, pero sigue siendo la criptomoneda más importante con un gran impacto en la industria financiera global.